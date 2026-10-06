Пьер Гасли отправился на автомобиле из Малайзии в Сингапур

Расстояние между трассой Сепанг в пригороде Куала-Лумпура и Сингапуром составляет 320 километров. Некоторые гонщики решили отправиться на предстоящий этап городской трассы не самолётом. Ранее мы рассказывали, что Валттери Боттас выбрал велосипед, а Пьер Гасли предпочёл более комфортный способ путешествия.

В традиционном комментарии для пресс-службы Alpine перед началом этапа французский гонщик сообщил, что добрался до Сингапура на машине.

Пьер Гасли: «Мы сразу отправились из Малайзии на следующий этап Гран При Сингапура. В понедельник я поехал в Сингапур на машине, поскольку от Сепанга всего несколько часов. Обычно всё происходит иначе, но это был приятный способ начать гоночную неделю.

На этот раз нас ждёт новый вызов – уик-энд в формате со спринтом в Сингапуре. Это значит, что нужно сразу включаться в работу и как можно быстрее найти правильный рабочий диапазон настроек машины. Условия хорошо знакомы после прошлой гонки в Малайзии, где тоже было жарко и влажно, а в день гонки ещё и пошёл дождь.

После уик-энда мы всё обсудили с командой и постарались извлечь максимум полезного из прошлой гонки, поскольку, в целом, машина работала хорошо. Результат получился не таким, как мы хотели, но мы пошли на риск, который себя не оправдал. Теперь все сосредоточены на следующем уик-энде.

Перед командой стоит серьёзная задача, поскольку соперники сейчас заметно опережают нас в Кубке конструкторов. До конца сезона ещё многое может произойти, будет разыграно много очков, поэтому наша цель на этот уик-энд состоит в том, чтобы заработать очки и сделать ещё один шаг к поставленной цели».

Франко Колапинто: «После гонки в Малайзии мы отправляемся в Сингапур на один из самых сложных уик-эндов сезона. В Сепанге серьёзным испытанием были жара и влажность, и здесь будет не легче, только добавиться специфика городской трассы.

Трасса не даёт расслабиться ни на одном круге, но при этом пилотировать здесь очень интересно. Сочетание техничных поворотов, неровного покрытия и очень близко расположенных стен, а также выступление при искусственном освещении, делают Сингапур одной из моих любимых трасс в календаре.

В таких условиях очень важна уверенность за рулём, поэтому нужно почувствовать уверенность как можно раньше, тем более, что это уик-энд в формате со спринтом. Мы проведём две квалификации, и это отличный шанс максимально использовать обе возможности, чтобы оказаться на позициях, которые позволят побороться за очки».