Пьер Гасли: «Одна из моих лучших квалификаций в сезоне»

Пилоты Alpine неоднозначно оценили квалификацию Гран При Сингапура. Пьер Гасли занял восьмое место и назвал результат одним из лучших выступлений в сезоне. Франко Колапинто завершил сессию 16-м, не пробившись в финал, и отметил проблемы со сцеплением задних колёс.

Пьер Гасли (8-й): «Сегодня у меня смешанные чувства. Спринт получился сложным из-за того, что машине не хватало скорости на прямых. Мы уже проанализировали причины, и учтём это в будущем.

В квалификации удалось хорошо поработать, и я доволен результатом – это одно из моих лучших выступлений в финале в этом сезоне. Сингапурская трасса не прощает ошибок, поэтому нужно постепенно набирать скорость. Я с каждым кругом атаковал всё сильнее и доволен своим кругом, так что всё сложилось отлично. Я рискнул в финальной попытке и несколько раз чиркнул по стене, но так и нужно было действовать, чтобы опередить гонщиков Racing Bulls.

Завтрашняя гонка будет своего рода загадкой для всех, поскольку в единственной тренировке не удалось как следует оценить скорость с полным баком. Я вижу в этом хорошую возможность и с нетерпением жду старт. У меня хорошая стартовая позиция, седьмая благодаря штрафу Джорджа Расселла. Теперь нужно воспользоваться шансом и заработать много очков».

Франко Колапинто (16-й): «Разочаровывающий день. Мало того, что не удалось выжать максимум из машины в квалификации, так я ещё и в спринте сошёл из-за проблем с накопителем энергии – я потерял мощность, и машина просто выключилась. Перед квалификацией мы внесли коррективы и устранили неполадки, используя имеющиеся в наличии элементы силовой установки, после чего вернулись на трассу.

В первой сессии я чувствовал себя уверенно и показал хорошее время. Однако затем пилотировать стало сложнее из-за того, что изменился баланс. Задним колёсам не хватало сцепления, особенно на последней круге во второй сессии. Я не до конца понимаю, с чем это было связано, но уверен, что мы во всём разберёмся. На третьем секторе трассы я задел стену, но к тому моменту уже заметно уступал своему же графику на предыдущих кругах, так что это не особо повлияло на результат.

Завтра сделаю всё возможное, чтобы отыграться и, если получится, заработать очки. Мы знаем, что на этой трассе многое может произойти из-за погоды или сходов, так что посмотрим, каким будет результат».