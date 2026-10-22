Пьер Гасли: Невозможного не существует

После трех последних гонок, в которых Racing Bulls набрала на 23 очка больше Alpine, команда практически утратила шансы на пятое место в Кубке конструкторов. При этом Пьер Гасли продолжает верить в возможный успех.

Пьер Гасли: «Отставание от пятого места уже довольно большое, отыграть его будет сложно. Я считаю, что нам нужно просто воспринимать каждую гонку в отдельности, стараясь выложиться на все сто в каждом Гран При, а очки посчитаем в конце года.

Я помню, как в 2024-м мы с этой командой добились потрясающего двойного подиума в Бразилии, заработав сразу много очков, так что ничего невозможного нет».