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Пьер Гасли: Невозможного не существует

Пьер Гасли признал, что Alpine будет сложно вернуть пятое место в Кубке конструкторов, но напомнил о шансах после двойного подиума в Бразилии в 2024 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.10.2026, 23:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

После трех последних гонок, в которых Racing Bulls набрала на 23 очка больше Alpine, команда практически утратила шансы на пятое место в Кубке конструкторов. При этом Пьер Гасли продолжает верить в возможный успех.

Пьер Гасли: «Отставание от пятого места уже довольно большое, отыграть его будет сложно. Я считаю, что нам нужно просто воспринимать каждую гонку в отдельности, стараясь выложиться на все сто в каждом Гран При, а очки посчитаем в конце года.

Я помню, как в 2024-м мы с этой командой добились потрясающего двойного подиума в Бразилии, заработав сразу много очков, так что ничего невозможного нет».

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