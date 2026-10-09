Пьер Гасли: «На Soft ухудшилось сцепление с трассой»

По результатам квалификации к спринту гонщики Alpine заняли соседние позиции. Пьер Гасли пробился в финал, тогда как Франко Колапинто завершил борьбу во второй сессии.

Пьер Гасли (10-й): «Машина показала себя хорошо, в пятницу мы оказались конкурентоспособны. Приятно вновь выйти в финал квалификации.

Скорость и ощущения на шинах Medium были хорошими, а на Soft неожиданно ухудшилось сцепление с трассой. Нужно разобраться и понять, почему это произошло.

Всё посвящено главной цели – добиться максимума в воскресенье, а для этого завтра нужно хорошо выступить в квалификации. Нужно поработать, чтобы в субботу добиться от машины большего – и побороться за очки в спринте».

Франко Колапинто (11-й): «По ходу уик-эндов с субботним спринтом тренировка только одна, нужно быстро освоиться с машиной и двигаться дальше. Времени было мало, между сессиями мы продолжали работать с настройками.

Первая часть квалификация прошла с небольшими сбоями и остановками, что не позволило войти в ритм и чисто проехать круг, но всё же я прошёл дальше. В последней попытке во второй сессии я показал неплохое время, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал – мне не хватило чуть меньше десятой до Пьера.

Мы знаем, что обгонять будет сложно и многое решится на старте, но даже с той позиции, с которой я стартую, нам есть за что бороться».