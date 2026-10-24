Пьер Гасли рассказал: «Мы знаем, в чём нужно прибавить»

В Alpine оценили итоги пятничных тренировок как неоднозначные, однако рассчитывают улучшить результаты в субботу.

Пьер Гасли (12-й): «Не самый лучший день с точки зрения результатов, но мы знаем, в каких областях нужно добиться большего, поэтому я уверен – завтра мы сможем бороться за места в первой десятке.

Трасса очень неровная, что типично для Остина, но из-за этого оказалось непросто найти оптимальный баланс. При настройке мы сосредоточились на том, чтобы машина лучше преодолевала неровности. В этом мы не так сильны, как хотелось бы, поэтому ночью предстоит поработать.

Скорость с полными баками во второй тренировке была неплохой, что важно для гонки, но для хорошего результата нужно хорошо выступить в квалификации – в третьей тренировке мы займёмся скоростью на быстром круге».

Франко Колапинто (15-й): «Насыщенный день! Я уделил особое внимание длинным сериям кругов и гоночному темпу – примерно таким же был наш подход в Малайзии, где мы тоже знали, что меня ждёт штраф.

Из-за штрафа мы не работали над скоростью на быстром круге, не имитировали квалификацию – важно было найти оптимальные настройки для гонки».