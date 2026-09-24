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Пьер Гасли: «Мы можем быть довольны своей скоростью»

Пьер Гасли доволен темпом Alpine на второй тренировке Гран-при Азербайджана в Формуле-1 и рассчитывает побороться за выход в финал квалификации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2026, 20:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пьер Гасли завершил вторую тренировку Гран При Азербайджана на седьмой позиции. Гонщик Alpine положительно оценил работу машины и рассчитывает побороться за выход в финал квалификации. Скорость A526 также подтвердил Франко Колапинто, показавший одиннадцатый результат.

Пьер Гасли (7-й): «Вторая тренировка прошла очень хорошо. Я показал седьмое время, которым мы можем быть довольны.

Мне комфортно в машине, но я имею в виду комфортно для Баку, поскольку трасса сама по себе не самая комфортная из-за большого количества кочек. Трасса сложная, и я несколько раз даже вышел за предел допустимого, слишком сильно атаковав в нескольких местах. Но я доволен тем, как прошёл день, и балансом машины.

В этот уик-энд мы внимательно следим за Racing Bulls, поскольку у них много новинок, и они наши прямые соперники. Они неплохо выглядят, но не скажу, что произвели какое-то очень сильное впечатление.

Надеюсь, в квалификации мы повторим форму, которую показали во второй тренировке. В целом, день для нас получился позитивным».

Источник

Пьер Гасли (225)Alpine F1 Team (454)

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