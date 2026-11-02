Пьер Гасли: «Итоги дня разочаровывают»

На трассе в Мехико оба гонщика Alpine пересекли финишную черту в первой десятке, однако нарушения правил под жёлтыми флагами привели к штрафам. В результате Пьер Гасли занял 17-е место в итоговом протоколе, а его напарник Франко Колапинто — 16-е.

Пьер Гасли (17-й): «Итоги дня расстраивают; в этой гонке мы не смогли использовать возможности, которые нам представились. Я приношу извинения команде за нарушения правил жёлтых флагов, я допустил ошибку, и она не позволила нам заработать очки.

Если говорить о гонке, то я хорошо стартовал, однако на прямой двигатель потерял мощность, из-за этого мы потеряли несколько позиций, после чего пришлось отыгрываться и вести борьбу в середине пелотона.

После красных флагов мы уже претендовали на очки, но на рестартах вновь происходили сбои в работе силовой установки, из-за чего мы откатывались назад и не могли подняться на более высокие позиции. Вместе с командой мы должны проанализировать ряд моментов, ведь если бы не эти проблемы, мы бы могли показать намного более высокие результаты.

Неудачный день, во многом ещё предстоит разобраться, но мы уже начинаем готовиться к гонке в Сан-Паулу, которая пройдёт в следующий уик-энд и завершит эту серию из трёх этапов подряд.

Наконец хочется поздравить Кими Антонелли с победой в чемпионате! Кими отличный парень и замечательный гонщик, он очень уверенно выступает в этом году и я очень за него рад».

Франко Колапинто (16-й): «Очень горькая концовка после того, как я успел почувствовать радость, что вернулся в призовую десятку. Приношу извинения всей команде за то, что произошло под жёлтыми флагами. Хотя трудно осознать, что именно случилось, всё-таки ошибку за рулём машины допустил я.

Но в целом мне представляется, что команда очень хорошо действовала по ходу гонки, несмотря на сложные обстоятельства. К сожалению, из-за нарушения правила жёлтых флагов мы получили штраф и лишились заслуженно заработанных очков.

Было несколько рестартов, на трассе появлялся автомобиль безопасности, но я считаю, что команда чётко реагировала и принимала правильные решения. В общем, я доволен нашим сегодняшним выступлением, даже если мы лишились всего, что заработали».