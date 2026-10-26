«Хороший результат, учитывая обстоятельства»: Пьер Гасли подвёл итоги

Пьер Гасли занял десятое место в Остине и прервал серию из трёх этапов подряд без набранных Alpine очков.

Франко Колапинто столкнулся с Арвидом Линдбладом. Его автомобиль получил серьёзные повреждения, после чего команда вызвала гонщика в боксы, чтобы оформить сход.

Пьер Гасли (10-й): «Я стартовал и финишировал десятым, заработав одно очко. Учитывая обстоятельства, это хороший результат – мы не могли сегодня добиться большего.

Жаль, что у меня произошло небольшое столкновение с Оливером Берманом – контакт получился не очень сильным, но он привёл к серьёзным повреждениям моей машины. Когда я осматривал её после финиша, то увидел, что в правой части днища не хватало достаточно большого куска карбона. Принимая это во внимание, а также потерю скорости, уже неплохо, что я смог удержаться десятым.

Кроме того, у меня возникла заминка на пит-стопе из-за технической неисправности – сейчас команда разбирается в причинах. Возможно, я мог бы побороться с Лиамом Лоусоном и оказать на него прессинг в борьбе за девятое место, но сегодня не удалось этого сделать. В целом, я доволен тем, что заработал одно очко.

Теперь мы отправляемся в Мехико. Посмотрим, что принесёт предстоящий уик-энд».

Франко Колапинто (сход): «Неприятно наблюдать за концовкой гонки со стороны. На этот раз я сошёл из-за повреждений машины. На подъёме к первому повороту я оказался зажат между двумя машинами – с внутренней стороны ехал Пьер, а снаружи был Арвид. Мне просто некуда было деваться, и, к сожалению, произошло столкновение. Днище и боковой понтон машины получили повреждения, поэтому продолжать гонку было просто невозможно.

Мы выбрали альтернативную стратегию и стартовали на шинах Hard, но пробиться вперёд было невероятно сложно. На пустой трассе у машины правильный баланс, но из-за старта с последних позиций я оказался в трафике и ехал в «грязном» воздухе.

Я с нетерпением жду этап в Мехико. Надеюсь, нам удастся переломить ситуацию».