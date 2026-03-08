Пьер Гасли: Я доволен этапом в Мельбурне!

Команда Alpine F1 завершила первый этап сезона с одним очком, которое принёс Пьер Гасли, занявший десятое место. Несмотря на скромный результат, представители коллектива отмечают положительные моменты, подчеркнув, что уик-энд в целом оставил приятные впечатления.

Пьер Гасли, финишировавший на 10-й позиции, рассказал, что гонка оказалась непростой, но принесла команде заслуженное очко. Гасли отметил удачный старт и несколько обгонов, позволивших ему улучшить свою позицию. В ходе борьбы его автомобиль получил незначительные повреждения после контакта, что помешало побороться за более высокий результат. По его мнению, при иных обстоятельствах Alpine могла бы рассчитывать на большее.

Пилот подчеркнул, что этап был особенным, поскольку команда столкнулась с новыми задачами и тактическими особенностями, которые теперь приобретают ещё большее значение. Гасли добавил, что полученный опыт важно будет использовать в будущем, особенно на следующем этапе в Китае, где предстоит субботний спринт и потребуется быстро адаптироваться к новым условиям. Итоги этапа в Мельбурне он оценил положительно, отметив отличную работу всей команды.

Франко Колапинто, занявший 14-е место, признал, что итоговый результат не оправдал ожиданий, но команда смогла продемонстрировать неплохой темп и собрать ценные данные для последующих гонок. По словам Колапинто, старт с задних позиций осложнил задачу, а штраф за нарушение на старте не позволил побороться за более высокие места. Тем не менее, он отметил, что Alpine всегда действует как единое целое — и в победах, и в неудачах.

Пилот поделился, что ему удалось избежать аварии на старте, когда он едва не столкнулся с машиной Лиама Лоусона, который начал гонку слишком медленно. Колапинто удалось вовремя среагировать, уклониться вправо и избежать серьёзных повреждений, хотя он и задел стену.

Несмотря на непростой гоночный день, в команде довольны поведением автомобиля, особенно в гоночном режиме, который позволил конкурировать с соперниками из средней группы. Колапинто отметил, что Гасли хорошо справился со своей задачей и заработал первое очко для Alpine в новом сезоне.