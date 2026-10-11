Пьер Гасли: очередная неудачная гонка

В трёх подряд этапах осенней серии Alpine не смогла набрать очков. В то же время ближайшие соперники команды из Racing Bulls завершили результативно все три гонки.

Пьер Гасли (11-й): «Ещё одна неудачная гонка. Я плохо стартовал – силовой установке не хватило мощности, так что Лиам [Лоусон] и Нико [Хюлкенберг] смогли меня обогнать.

На трассах, где задняя часть загружена больше, у нас возникают проблемы со сцеплением, что негативно влияет на результат. У меня быстро износились задние шины, я не смог поддерживать скорость соперников, и финишировал за пределами призовой десятки. Нам нужно решить эту проблему.

Мы не можем не быть разочарованы результатами этой серии из трёх гонок. Я трижды выходил в финал квалификации, даже четыре, если считать квалификацию к спринту в этот уик-энд, но мы не заработали ни одного очка. В гонках нам явно приходится сложнее, чем в квалификации, и чтобы бороться с соперниками, эту тенденцию нам нужно переломить.

Учитывая нашу скорость на быстром круге, я с уверенностью жду следующую серию из трёх гонок, если мы нам удастся решить несколько вопросов и продолжить дорабатывать болид».

Франко Колапинто (сход): «Обидно, что сегодня не удалось финишировать из-за неисправности сцепления. Но в гонках такое бывает, прежде в этом году надежность была одной из наших сильных сторон. Я знаю, что команда найдёт причину и примет меры.

Я хорошо стартовал и обогнал пару машин, а после этого просто ехал за соперниками – в Сингапуре невероятно сложно обгонять. Как раз в тот момент, когда мы задумались о пит-стопе, я почувствовал, что у нас проблемы – и нам пришлось остановить машину.

Последние несколько уик-эндов получились сложными, мы не зарабатывали очки и отстали в чемпионате, но, учитывая скорость нашей машины, мы по-прежнему надеемся побороться за очки в оставшихся гонках.

Следующую серию из трёх гонок подряд я жду больше всего – мы будем выступать в Америке, ближе к моему дому, где я смогу по-настоящему почувствовать энергию болельщиков. Мы продолжим бороться и не откажемся от нашей цели».