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Педро Лами назначен третьим стюардом Гран-при США

На этапе Формулы 1 в Остине девятый раз в сезоне третьим стюардом станет бывший гонщик Педро Лами. Вместе с ним будут работать Гарри Коннелли и Мэтью Селли.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.10.2026, 14:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

На этапе в Остине обязанности третьего стюарда в девятый раз в сезоне возьмёт на себя бывший гонщик Формулы 1 и GT Педро Лами.

Спорные эпизоды он будет разбирать вместе с австралийцем Гарри Коннелли и членом австралийской Комиссии по раллийным гонкам Мэтью Селли.

В текущем сезоне стюардами также были Педро Лами — в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании, Бельгии, Сепанге и Сингапуре, Дерек Уорик — в Японии, Монако, Барселоне, Мадриде и Баку, а Витантонио Лиуцци — в Майами, Венгрии, Нидерландах и Италии.

Источник

FIA (591)

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