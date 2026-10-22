Педро Лами назначен третьим стюардом Гран-при США

На этапе в Остине обязанности третьего стюарда в девятый раз в сезоне возьмёт на себя бывший гонщик Формулы 1 и GT Педро Лами.

Спорные эпизоды он будет разбирать вместе с австралийцем Гарри Коннелли и членом австралийской Комиссии по раллийным гонкам Мэтью Селли.

В текущем сезоне стюардами также были Педро Лами — в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании, Бельгии, Сепанге и Сингапуре, Дерек Уорик — в Японии, Монако, Барселоне, Мадриде и Баку, а Витантонио Лиуцци — в Майами, Венгрии, Нидерландах и Италии.