Педро де ла Роса рассказал о новинках Aston Martin

От обновлений Aston Martin ожидали более заметного результата. Однако бывший гонщик Формулы 1 Педро де ла Роса в подкасте Beyond The Grid отметил, что команда движется в соответствии с намеченным планом.

Педро де ла Роса: «Я бы солгал, если бы сказал, что не очень нервничал, увидев обновлённую машину. Ты ждёшь, надеешься и веришь, а потом на машине заводят двигатель и ты узнаёшь результат.

На этой машине самые компактные боковые понтоны и радиаторы из всех, что я когда-либо видел. Я подумал про себя: «Аэродинамические показатели наверняка отличные, но что с охлаждением?» Я начал размышлять о многих ситуациях, в которые попадал за свою карьеру, но в итоге всё прошло хорошо.

После первых кругов все в команде почувствовали облегчение – всё работало как надо. С Фернандо я так давно знаком, что мы понимаем друг друга с одного взгляда. Я стараюсь встретиться с ним глазами, когда он возвращается в боксы. Он смотрит на меня, я смотрю на него и точно знаю, о чём он думает.

Мне даже не нужно слушать радио. В его глазах я прочёл: «Да, всё работает». Бывало, что после обновлений я смотрел, а он отворачивался – и я понимал, что у нас проблемы. Но не в этот раз.

Команда сознательно выбрала такую стратегию. Мы не прогрессировали до лета, а потом сделали большой шаг вперёд. Теперь это просто гонка со временем. Соперники справились лучше нас, поэтому они побеждают. Теперь нужно постепенно сократить это отставание.

Я точно знаю, что мы сможем это сделать. Просто нужно не останавливаться, всё время двигаться в выбранном направлении. Побеждают только те команды, которые делают правильные инвестиции. Я верю, что нахожусь в правильной команде, которая определенно делает правильные инвестиции».