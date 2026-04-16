Педро де ла Роса: Гран-при в Мадриде обещает быть успешным

В Мадриде состоялось открытие центра Arcade F1, на котором присутствовал Педро де ла Роса. Гости мероприятия получили уникальную возможность испытать профессиональный гоночный симулятор и пообщаться с известным представителем мира автоспорта. Испанская пресса также не осталась в стороне и задала Педро ряд вопросов.

Интерес к Формуле 1 в Испании заметно вырос на фоне приближающегося Гран При Испании, который в этом году впервые примет новый автодром MadRing. Соревнование обещает стать значимым событием в спортивной жизни страны.

Педро де ла Роса, ныне представляющий команду Aston Martin F1, в беседе с Marca поделился впечатлениями о грядущем этапе. Он отметил, что атмосфера вокруг предстоящей гонки в Мадриде его по-настоящему вдохновляет. По мнению бывшего гонщика, интерес к событию подогревается тем, что столица Испании давно не принимала у себя этап чемпионата мира по автогонкам. Де ла Роса подчеркнул, что считает себя счастливым быть свидетелем столь важного события.

Он выразил уверенность в успехе новой гонки, отметив высокий уровень подготовки организаторов. По словам представителя Aston Martin F1, проведение сразу двух этапов Формулы 1 в одной европейской стране — уникальное явление, особенно на фоне того, что во Франции и Германии гонки сейчас не проводятся. Де ла Роса призвал ценить возможность увидеть два Гран При в Испании и не принимать это как должное.

Отдельно Педро де ла Роса обратил внимание на успех испанских гонщиков, которые составляют почти 10% от общего числа участников чемпионата. Он связал это с серьезными инвестициями, которые испанские компании вложили в развитие Формулы 1 на родине.

Говоря о трассе MadRing, де ла Роса отметил, что гонки на городских и полустационарных автодромах традиционно проходят зрелищно, ведь болельщики особенно остро ощущают динамику и скорость. Однако, по его словам, у классических автодромов тоже есть свои преимущества, поскольку городские трассы зачастую связаны с дополнительными рисками.

Особое внимание Педро уделил знаменитому повороту Monumental на мадридской трассе, подчеркнув, что Aston Martin тщательно готовится к этому участку будущей гонки. В то же время он отметил, что на новом автодроме есть и другие интересные зоны, которые могут удивить пилотов и болельщиков.

Команда Aston Martin, по словам де ла Росы, продолжает активно сотрудничать с мотористами Honda, чтобы повысить конкурентоспособность болида и устранить проблему вибраций. Впереди у коллектива — важные этапы, где будет оцениваться прогресс в развитии машины.

В ходе разговора Педро де ла Роса коснулся и обсуждений по поводу изменений технического регламента Формулы 1, которые планируются к 2026 году. Он подчеркнул, что безопасность всегда должна оставаться главным приоритетом, независимо от споров вокруг зрелищности или степени «электрификации» автомобилей. Де ла Роса выразил уверенность, что изменения в правилах будут направлены на улучшение безопасности, в частности, на сокращение разницы скоростей в зонах торможения.

Педро отметил, что благодаря усилиям FIA Формула 1 сейчас находится на высочайшем уровне с точки зрения безопасности, а принятые в последние годы меры позволяют спасать жизни гонщиков. Представитель Aston Martin выразил убеждение, что уже в ближайшем будущем безопасность в автоспорте будет только расти.