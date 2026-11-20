В Alpine F1 подтвердили, что Пауль Арон по взаимному согласию сторон покинул должность резервного гонщика. На трёх последних этапах сезона эту роль будет выполнять Фредерик Вести, третий пилот Mercedes. Таким образом, датчанин будет сотрудничать сразу с двумя командами.

По информации официального сайта чемпионата, Арон решил вернуться в Формулу E. В 2024 году он уже провёл там пару гонок за Envison Racing, заменив Себастьена Буэми, который в тот майский уик-энд выступал за Toyota в WEC в «6 часах Спа». На этой неделе 22-летний эстонец также работал на предсезонных тестах на испанском автодроме в Хараме, где пилотировал машину Fortescue, новой команды электрической серии.

Пауль рассчитывал стать первым эстонским гонщиком Формулы 1. После того как в 2024 году он занял 3-е место по итогам сезона Ф2, его пригласили в Alpine на должность резервного гонщика. Арон участвовал в тестах, а также провёл несколько тренировок за рулём машин заводской команды концерна Renault и Sauber. Однако дальнейшего продолжения эта история не получила, и, судя по всему, новых перспектив у Пауля не было.

«Пауль в течение двух лет не выступал в гонках, – прокомментировал Стив Нильсен, управляющий директор Alpine F1. – Он был нашим резервистом и отлично справлялся с делом, работая на симуляторе. Но теперь хочет вернуться в гонке, и поскольку он выбрал свой путь, то мы рады его отпустить и пожелать ему удачи в будущем».