Парковка автомобиля вовсе не должна быть такой сложной

Главное преимущество автомобиля — возможность быстро и эффективно добраться из точки A в точку B. Однако, когда пунктом назначения становится парковка, удовольствие от поездки нередко внезапно заканчивается.

За последние годы парковка в этой стране превратилась в настоящий кошмар. Одна из главных причин заключается в том, что компании и организации стали воспринимать парковочные площадки не как услугу для клиентов, а как источник дохода, который можно использовать.

Раньше припарковать машину было несложно: достаточно было опустить монеты в автомат и оставить талон под лобовым стеклом. Сегодня водителям приходится пользоваться мобильными приложениями, вводить регистрационные номера автомобилей и проходить проверку камер ANPR. Любая ошибка может привести к серьёзным проблемам.

Даже незначительное нарушение правил парковки — которые обычно изложены на табличке, установленной высоко на столбе, на непонятном юридическом языке и мелким шрифтом, — открывает водителю путь в новый мир. В этот мир входят блокираторы, уведомления о штрафах, телефоны, по которым никто не отвечает, и настойчивые агентства по взысканию долгов. Всё это способно отбить желание вообще выходить из дома.

На этом фоне новый Свод правил парковки, представленный правительством в парламенте на прошлой неделе, вызывает одобрение. Документ содержит такие важные предложения, как отмена сборов при обжаловании последствий добросовестных ошибок — например, краткой остановки для уточнения маршрута, — а также в случаях неотложной медицинской помощи, поломки автомобиля или неисправности парковочного автомата.

Это свидетельствует о начале реального регулирования деятельности операторов парковок, которые, похоже, полностью подчинились стремлению к прибыли. Правила парковки необходимы, однако людей, пытающихся оставить автомобиль, нельзя рассматривать как ресурс для извлечения дохода. Это клиенты, посетители и жители — те, кто добирается из точки A в точку B и в конечном счёте обеспечивает работу компаний и экономики.