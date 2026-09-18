Парижский автосалон 2026: обзор всех главных автомобилей

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Парижский автосалон проходит раз в два года и считается одним из важнейших автомобильных событий в мире. В 2024 году именно здесь представили Renault 4, Dacia Bigster и Skoda Elroq, который стал нашим автомобилем года 2025.

91-я выставка Mondial de L’Auto пройдет с 12 по 18 октября. Ожидается, что крупные автопроизводители вновь представят в Париже множество новинок. Рассказываем последние новости о предстоящем автосалоне.

Alfa Romeo

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На автосалоне дебютирует новый концепт-кар, который, по словам компании, станет ‘the car every Alfista has been waiting for’. Подробностей пока немного, однако Alfa Romeo заявляет, что модель станет основой для создания настоящего автомобиля, ориентированного на водителя. Известно лишь, что кузов точно будет красным: об этом говорит единственное опубликованное тизерное изображение.

Alpine

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В 2024 году Alpine представила сразу три новинки: концепт A390_ß, Alpenglow Hy6 и A110 R Ultime. В этом году спортивное подразделение Renault вновь примет участие в выставке. Компания обещает показать “new elements concerning the next generation of the Alpine A110”. Вероятнее всего, речь идет о следующем этапе разработки электрической A110, которая летом участвовала в заезде на холм в рамках Goodwood Festival of Speed.

Audi

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Audi возродила компактную A2 в полностью электрическом исполнении e-tron, взяв за основу новую Volkswagen ID.3 Neo. Прототип этой модели уже удалось протестировать, однако в Париже публика впервые сможет рассмотреть новый электромобиль начального уровня вживую.

BYD

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Участие BYD в Парижском автосалоне выглядит особенно символично: китайский автопроизводитель является автомобильным партнером местного футбольного клуба Paris Saint-Germain. В этом году компания представила пикап Shark, конкурирующий с Ford Ranger, а также большой внедорожник Ti7. Однако в Париже основное внимание будет приковано к новому гибридному супермини Dolphin G.

Changan

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Changan — один из наиболее известных китайских автопроизводителей с 45-летней историей. Компания подтвердила участие в парижской выставке, однако пока не сообщила, какие именно модели привезет во французскую столицу. Сейчас в Великобритании марка продает Deepal S05 и Deepal S07.

Chery

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Chery, являющаяся родственной компанией для активно продающихся Jaecoo и Omoda, уже предлагает широкую линейку внедорожников, включая Tiggo 4, 7, 8 и 9. Вскоре к ним должен присоединиться доступный электрический автомобиль QQ3, который будет конкурировать с Ford Puma и Renault 4. Официального подтверждения участия модели в парижском автосалоне пока нет, но ее появление не стало бы неожиданностью.

Citroen

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Парижский автосалон сложно представить без крупной премьеры французской марки. Citroen подготовил для выставки возрожденную 2CV. Новинка получит полностью электрическую силовую установку, дизайн с отсылками к оригинальной модели и цену менее 15,000 евро. После снятия покрывала автомобиль наверняка привлечет большое внимание.

Cupra

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Мы уже протестировали Raval и назвали эту яркую новинку лучшим супермини 2026 года на New Car Awards. В Париже модель вновь окажется в центре внимания благодаря выразительному дизайну и футуристичному интерьеру.

Dacia

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Dacia займет значительную часть шестого павильона и представит на выставке 10 моделей. Среди них будет новый Striker — семейный автомобиль C-сегмента, которому предстоит конкурировать с Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Также посетителям покажут недавно представленную Spring — полностью электрическую городскую модель на платформе Renault Twingo.

Denza

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Спортивное подразделение BYD Denza намерено конкурировать с BMW, Mercedes и даже Porsche. На стенде, вероятно, появится Denza Z9 GT в кузове shooting brake, который мы тестировали во Франции в начале этого года. Кроме того, ожидаются Bao 5, соперник Land Rover Defender, и новый электрический суперкар Z с трехмоторной силовой установкой мощностью 1,588bhp.

DS

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Новый DS No7 впервые покажут на международном автосалоне. Мы уже испытали премиальный среднеразмерный внедорожник и высоко оценили его роскошное исполнение, а также запас хода до 460 миль в электрической версии. Теперь предстоит выяснить, понравится ли модель посетителям выставки.

Fiat

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Fiat подготовил для Парижа сразу две версии Grizzly — внедорожник и Fastback. Это среднеразмерный кроссовер, которому предстоит соперничать с Skoda Karoq и Nissan Qashqai. После выхода обе модели будут доступны с гибридной и электрической силовыми установками, а в их дизайне использованы стилистические решения Grande Panda.