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Итоги Парижского автосалона 2026: все новости, новые автомобили и самые свежие слухи

Парижский автосалон 2026: Citroen 2CV, Volkswagen ID. Tiguan, Smart #2 и другие главные премьеры, включая новые модели европейских и китайских брендов.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 11:25·3 мин
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Фото: autoexpress

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Парижский автосалон 2026 года вновь подтвердил статус одного из главных автомобильных событий мира. После нескольких месяцев ожидания публика впервые увидела возрождённый Citroen 2CV, Vauxhall Astra нового поколения и возвращение Smart в сегмент городских автомобилей. Кроме того, на выставке представили множество других новинок.

Французские компании Citroen, Peugeot, Renault, Alpine и DS подготовили масштабную программу для публики в своей родной стране. Производители показали разнообразные концепты, среди которых были доступные хэтчбеки, семейные минивэны, гиперхэтч, вдохновлённый ралли, а также эффектный спортивный автомобиль, способный соперничать с моделями Porsche.

Наряду с концептами от этих марок, Alfa Romeo, Fiat и других производителей в Париже представили автомобили, которые вскоре поступят в продажу. Публичная премьера Volkswagen ID. Tiguan, ранее известного как ID.4, также состоялась на французском автосалоне. Там же показали долгожданного преемника культового Smart ForTwo — компактный Smart #2. Китайские бренды тоже заявили о себе: Geely и Omoda привезли на выставку свои новые модели.

Auto Express работал на месте проведения Paris Motor Show 2026 и изучил все важные новинки, представленные европейскими и другими автопроизводителями. Журналисты пообщались с влиятельными представителями автомобильной индустрии и выяснили, какие модели готовятся к выходу в ближайшем будущем.

Paris 2026 top car reveals

  • Citroen 2CV — французская легенда наконец возродилась и сохранила своё обаяние.
  • Volkswagen ID. Tiguan — электрический семейный SUV получил новый дизайн, обновлённый салон и новое, но знакомое имя.
  • Vauxhall STX — первый взгляд на Vauxhall Astra следующего поколения и будущее универсалов.
  • Smart #2 — миниатюрный электрический городской автомобиль, который станет самым компактным в Европе.
  • Alpine A310 Vision — спортивная модель с агрессивной внешностью, созданная для конкуренции с Porsche и Ferrari.
  • Renault E-Space — возможно, именно этот семейный автомобиль вновь сделает сегмент MPV привлекательным.
  • Peugeot E-T16 — переосмысление раллийной легенды в виде электрического гиперхэтча, призванного соперничать с Renault’s Turbo 3E.
  • Alfa Romeo Cuorerosso — эффектное купе, демонстрирующее направление развития следующего поколения Alfa Romeo.
  • DS F3VER — первый взгляд на хэтчбек DS No3 нового поколения, ориентированный на парижскую роскошь.
  • Renault 8 Gordini — впечатляющее двухдверное купе с задним приводом, выполненное в духе современного произведения искусства.

Paris Motor Show 2026: all the big car reveals from A to Z

Здесь собраны все основные автомобильные премьеры Paris 2026, а также информация о новинках и планах ведущих брендов, представленных на выставке.

Aion

  • Aion GS7
Aion GS7
Фото: autoexpress

Китайский бренд Aion впервые принял участие в Paris Motor Show в этом году и представил две новые модели в своей линейке. Одной из них стал Aion GS7 — крупный SUV с подключаемой гибридной силовой установкой, который должен конкурировать с Land Rover Discovery.

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