Парижский автосалон — 2026: новая Alfa Romeo, возрождённый Citroën 2CV и многое другое%timeout

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Автосалон 2026 Paris уже проходит и вновь подтверждает статус одного из важнейших событий в автомобильном мире. После нескольких месяцев ожидания публика впервые увидела возрождённый Citroen 2CV, Vauxhall Astra нового поколения и возвращение Smart в сегмент городских автомобилей. Впереди ожидается ещё немало премьер.

Французские компании Citroen, Peugeot, Renault, Alpine и DS подготовили для своих домашних поклонников масштабную программу. На стендах представлены разнообразные концепты: от доступных хэтчбеков и практичных семейных автомобилей до хэтчбека с раллийными мотивами и эффектного спорткара, способного соперничать с Porsche.

Наряду с необычными шоу-карами от этих марок, Alfa Romeo, Fiat и других производителей на выставке показаны модели, которые вскоре появятся в продаже. В Paris состоялась публичная премьера нового Volkswagen ID. Tiguan — автомобиля, ранее известного как ID.4. Кроме того, посетителям представили долгожданного преемника легендарного Smart ForTwo — миниатюрный Smart #2. Свои новинки привезли и китайские бренды, включая Geely и Omoda.

Журналисты Auto Express работают в Paris, знакомятся с новыми моделями европейских и других автомобильных брендов, а также беседуют с влиятельными представителями отрасли. Рассмотрим главные премьеры выставки.

Paris 2026 top car reveals

Citroen 2CV — французская автомобильная икона наконец возвращается, сохранив своё очарование.

Volkswagen ID. Tiguan — электрический семейный SUV получил новый дизайн, обновлённый интерьер и новое, но знакомое название.

Vauxhall STX — первая демонстрация Vauxhall Astra нового поколения и представление будущего универсалов.

Smart #2 — компактный электрический городской автомобиль станет самой маленькой машиной в Europe.

Alpine A310 Vision — спортивная модель с агрессивной внешностью, призванная бросить вызов Porsche и Ferrari.

Renault E-Space — семейный автомобиль, который может вновь сделать MPV популярным.

Peugeot E-T16 — переосмысление раллийной легенды в формате электрического гиперхэтчбека, соперничающего с Renault’s Turbo 3E.

Alfa Romeo Cuorerosso — эффектное купе, предваряющее появление следующего поколения моделей Alfa Romeo.

DS F3VER — первый взгляд на хэтчбек DS No3 нового поколения, ориентированный на Parsian luxury.

Renault 8 Gordini — впечатляющее двухдверное купе с задним приводом, выполненное как произведение современного искусства.

Paris Motor Show 2026: all the big car reveals from A to Z

В этом разделе собраны основные автомобильные премьеры Paris 2026, а также сведения о планах ведущих брендов, представленных на выставке.

Aion

Aion GS7

Фото: autoexpress

Китайский бренд Aion впервые участвует в Paris и представляет сразу два новых автомобиля. Один из них — Aion GS7, крупный SUV с подключаемой гибридной силовой установкой, которому предстоит конкурировать с Land Rover Discovery.

Вторая модель пока остаётся неизвестной. Однако управляющий директор компании в UK Jon Wakefield ранее сообщил, что в линейке может появиться “fettled” версия одного из уже существующих автомобилей. Дополнительные подробности ожидаются позже.