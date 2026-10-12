Парижский автосалон — 2026: прямой репортаж о возрождённом Citroën 2CV, Vauxhall Astra нового поколения и многом другом

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Выставка 2026 Paris Motor Show уже проходит и подтверждает статус одного из важнейших событий автомобильного мира. После нескольких месяцев ожидания состоялись первые показы возрожденного Citroen 2CV, Vauxhall Astra следующего поколения и возвращения Smart в сегмент городских автомобилей. Впереди ожидается еще немало премьер.

Французские компании Citroen, Peugeot, Renault, Alpine и DS подготовили для публики масштабную экспозицию. На домашнем автосалоне они представляют самые разные концепты: от доступных хэтчбеков и семейных минивэнов до раллийного гиперхэтчбека и эффектного спорткара, которому могли бы позавидовать в Porsche.

Помимо необычных шоу-каров от этих марок, Alfa Romeo, Fiat и других производителей, в Париже представлены модели, которые вскоре появятся в продаже. Публичный дебют здесь прошел у нового Volkswagen ID. Tiguan — автомобиля, ранее известного как ID.4. Также публика увидела долгожданного преемника культового Smart ForTwo — миниатюрный Smart #2. Китайские бренды Geely и Omoda тоже заявили о себе, показав новые автомобили.

Auto Express работает на месте проведения выставки в Париже, чтобы познакомиться со всеми интересными новинками европейских и других автомобильных марок, а также пообщаться с наиболее влиятельными представителями отрасли. Начнем.

Главные премьеры автомобилей в Paris 2026

Citroen 2CV — французская икона наконец возрождается и сохраняет свое очарование.

Volkswagen ID. Tiguan — электрический семейный SUV Volkswagen получил новый облик, новый интерьер и новое, но знакомое имя.

Vauxhall STX — первый взгляд на Vauxhall Astra следующего поколения и будущее универсалов.

Smart #2 — компактный электрический городской автомобиль, который станет самым маленьким в Европе.

Alpine A310 Vision — спорткар с агрессивной внешностью, призванный соперничать с Porsche и Ferrari.

Renault E-Space — возможно, это семейный автомобиль, который вновь сделает сегмент MPV привлекательным.

Peugeot E-T16 — переосмысление раллийной легенды в формате электрического гиперхэтчбека, который бросит вызов Renault’s Turbo 3E.

Alfa Romeo Cuorerosso — эффектное купе, демонстрирующее направление развития следующего поколения Alfa Romeo.

DS F3VER — первый взгляд на хэтчбек DS No3 следующего поколения, ориентированный на парижскую роскошь.

Renault 8 Gordini — впечатляющее двухдверное купе и настоящее произведение современного искусства с задним приводом.

Paris Motor Show 2026: все главные автомобильные премьеры от A до Z

Здесь собраны все основные автомобильные премьеры Paris 2026, а также информация о новинках, которые ведущие бренды представили на выставке.

Aion

Aion GS7

Фото: autoexpress

Китайский бренд Aion впервые участвует в парижской выставке и представляет сразу два новых автомобиля. Первым из них стал Aion GS7 — крупный SUV с подключаемой гибридной силовой установкой, который должен соперничать с Land Rover Discovery.

Вторая модель пока остается загадкой. Однако управляющий директор бренда в Великобритании Jon Wakefield ранее намекал, что готовится “fettled” версия одной из моделей нынешней линейки. Подробности пока не раскрываются.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Cuorerosso concept

Фото: autoexpress

Несмотря на внешний вид, эффектный Alfa Romeo Cuorerosso не является предварительным представлением седана Guilia следующего поколения, которого давно ждут поклонники марки. При этом ярко-красное четырехместное купе демонстрирует направление развития итальянского бренда.

Его дизайн будет использоваться при создании всей линейки новых моделей Alfa Romeo. Под длинным рельефным капотом концепта установлен двигатель V6 с гибридной поддержкой.

Alpine

Alpine A110 Sculpture

Фото: autoexpress

Премьера Alpine A110 следующего поколения состоится только в конце следующего года. Тем не менее выразительная, хотя и несколько абстрактная, скульптура уже позволяет получить представление о внешности будущей модели и развитии дизайна культового спорткара.

Если замысел Alpine A110 Sculpture пока остается не вполне очевидным, волноваться не стоит: недавно руководитель отдела дизайна Alpine показал Auto Express предварительный вариант автомобиля.