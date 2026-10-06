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Парижский автосалон 2026: все ключевые автомобили от А до Я

Парижский автосалон 2025: Aion представит новые модели, Alfa Romeo покажет концепт Cuorerosso, а Alpine раскроет подробности электрического A110.
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 13:03·2 мин
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Фото: autoexpress

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Парижский автосалон проходит раз в два года и считается одним из важнейших автомобильных мероприятий в мире. В 2024 году здесь представили Renault 4, Dacia Bigster и Skoda Elroq, который стал нашим «Автомобилем года 2025».

91-я выставка Mondial de L’Auto пройдет с 12-18 октября. Ожидается, что крупные автопроизводители представят на ней сразу несколько новых автомобилей. Мы рассказываем о последних новостях Парижского автосалона.

Aion

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До конца десятилетия Aion планирует представить восемь моделей, и две из них должны пополнить модельный ряд марки в Париже. Ранее компания показала электрический хэтчбек UT, который конкурирует с Volkswagen ID.3, а также Aion V. Теперь на автосалоне ожидается премьера нового GS7 — крупного SUV с силовой установкой plug-in hybrid, который будет соперничать с Land Rover Discovery.

Aion пока не раскрыла, какой еще автомобиль будет представлен на выставке. Однако управляющий директор Aion UK Jon Wakefield ранее сообщил нам, что в линейке появится “fettled” версия одной из уже существующих моделей.

Alfa Romeo

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«Автомобиль, которого ждал каждый Alfista», по словам Alfa Romeo, получит название Cuorerosso. Новый концепт-кар дебютирует в Париже и станет основой для создания настоящего автомобиля, ориентированного на водителя. Компания пока раскрыла лишь несколько подробностей о новинке. При этом уже известно, что автомобиль будет красным: это следует из единственного опубликованного тизера.

Alpine

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В 2024 году Alpine представила сразу три новинки: концепт A390_ß, Alpenglow Hy6 и A110 R Ultime. В этом году спортивное подразделение Renault вновь примет участие в выставке и покажет “new elements concerning the next generation of the Alpine A110”. Вероятно, посетители смогут увидеть агрессивно выглядящую скульптуру нового электрического A110, которую Auto Express изучил несколько недель назад.

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