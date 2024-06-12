Продление параллельного импорта до 2027 года: что изменится в правилах игры?

Интересный взгляд на ситуацию представил портал «Тарантас Ньюс»: ведущие игроки авторынка поделились своим мнением по поводу информации о продлении программы параллельного импорта.

Алексей Стариков из АГ «Авилон» уверен, что продление программы не повлечет серьезных изменений, так как спрос в данном сегменте остается на текущем уровне.

А вот Николай Иванов из «Рольф» считает, что продление программы параллельного импорта дает возможность продавцам укрепить взаимоотношения с поставщиками и продолжать развивать долгосрочные цепочки поставок.

Специалисты отмечают, что в секторе премиальных автомобилей наибольшим спросом пользуются самые продвинутые модели, а в массовом сегменте все еще популярны внедорожники и кроссоверы популярных марок.

Специалисты подчеркивают, что выгодно ввозить в Россию параллельным импортом модели, которые уже были представлены на российском рынке до 2022 года, так как они знакомы покупателям и удобны для работы дилерам.

В то же время, по мнению экспертов, нет смысла ввозить новые иностранные бренды, которые ранее не продавались в России, так как потребуется время на их популяризацию и значительные бюджеты на маркетинг.

Несмотря на заявление о возможном сокращении перечня моделей, продавцы высказывают сомнения. Они считают, что в новом списке останутся все модели, которые присутствуют на рынке сегодня.