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Параллельный импорт автомобилей почти удвоился: какие пять кроссоверов чаще всего покупают россияне

За январь—август 2026 года альтернативный импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на 86%: лидером стала Mazda CX-5, ввезено 16 744 машины.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
21.09.2026, 06:24·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

За январь—август 2026 года объем альтернативного импорта новых легковых автомобилей в Россию увеличился на 86% по сравнению с прошлым годом и достиг 131,4 тыс. штук. Самой популярной моделью в этом сегменте стала Mazda CX-5, сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, за восемь месяцев по альтернативным схемам в Россию ввезли 16 744 новых Mazda CX-5. Еще четыре кроссовера вошли в ТОП-5 наиболее востребованных моделей параллельного импорта.

В их числе Сергей Целиков отметил Toyota RAV4 и Toyota Highlander. За январь—август объем поставок этих автомобилей составил 7776 и 7046 штук соответственно.

В «пятёрке» также представлены Nissan Qashqai и Audi Q5. По информации аналитика, за восемь месяцев нынешнего года в страну доставили 4854 новых «Кашкая» и 4108 новых «Ку-пятых».

Ранее Сергей Целиков спрогнозировал наиболее существенный рост цен на автомобили, которые ввозят в Россию по альтернативным схемам. По мнению аналитика, на такую динамику повлияло снижение курса рубля. Сейчас на этот сегмент, согласно его данным, приходится 15% рынка.

До этого эксперт оценил долю альтернативного импорта на российском рынке новых легковых автомобилей по итогам первых восьми месяцев 2026 года. Среди глобальных брендов наибольшим спросом в таких поставках пользуются модели Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi.

Автор: Иван Бахарев

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BMW (306)Nissan (222)Toyota (527)Volkswagen (302)Audi (340)Mazda (132)

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