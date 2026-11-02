Changan раскрыл комплектации нового кроссовера для России: панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль входят в «базу»

Компания Changan раскрыла комплектации нового кроссовера UNI-Z для российского рынка. Автомобиль будет доступен в исполнениях «Люкс» и «Техно». Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе бренда, уже в базовой версии предусмотрены панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль и активные системы помощи водителю.

Для Changan UNI-Z предусмотрен единственный силовой агрегат — 1,5-литровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 147 л. с. Максимальный крутящий момент достигает 280 Нм и доступен в диапазоне от 1500 до 3700 об/мин. Двигатель работает в сочетании с семиступенчатым преселективным «роботом» 7DCT, привод передний. Средний расход бензина АИ-92 по циклу CLTC составляет 7,4 литра на 100 км.

Длина кузова UNI-Z равна 4718 мм, ширина — 1880 мм, а колёсная база достигает 2780 мм. Передний и задний свесы составляют 974 и 964 мм соответственно. Дорожный просвет равен 179 мм, углы въезда и съезда — 19 и 25 градусов. Объём багажника варьируется от 638 до 1425 литров в зависимости от положения спинок второго ряда.

Для кузова предусмотрены четыре варианта окраски: «Лунное серебро», «Звёздный серый», «Перламутровый белый» и «Космический чёрный». Интерьер можно оформить в чёрном, коричневом или светло-сером цвете. В чёрном и коричневом исполнениях стойки и потолок отделаны тёмным материалом, придающим салону более строгий вид.

Фото: Автоновости Дня

В комплектации «Люкс» внешний облик UNI-Z дополняют светодиодные фары и задние фонари, 19-дюймовые литые диски, дверные ручки в цвет кузова и чёрная окантовка окон с молдингами на дверях. Над салоном устанавливается панорамная крыша с люком.

Передние спортивные кресла в базовой версии имеют комбинированную обивку из экокожи и ткани, а их подголовники выполнены заодно со спинками. Водительское сиденье регулируется электроприводом в шести направлениях, пассажирское — механически в четырёх. Многофункциональное рулевое колесо также имеет четыре настройки. Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60.

Мультимедийная система с 14,6-дюймовым сенсорным экраном поддерживает навигацию, онлайн-сервисы, интеллектуальное голосовое управление и телематику. Также предусмотрено беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. В «Люксе» за воспроизведение звука отвечают шесть динамиков.

Пассивная безопасность обеспечивается шестью подушками, включая боковые шторки для первого и второго рядов. При парковке помогают три задних датчика с индикацией расстояния до препятствия. В перечень оснащения также входят система контроля давления в шинах, бесключевой доступ, встроенный видеорегистратор, электроскладывание наружных зеркал и рулонная шторка багажного отделения. Дверь багажника оснащена электроприводом с регулировкой высоты открытия.

В «Люксе» установлен пакет систем помощи водителю. Адаптивный круиз-контроль поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля, система предупреждения о фронтальном столкновении контролирует обстановку перед машиной, а автоматическое экстренное торможение активируется, если водитель не успевает отреагировать на опасность. О возможном выходе автомобиля из своей полосы предупреждает соответствующая система.

Более спортивный характер UNI-Z подчёркивает комплектация «Техно». Внешне её можно отличить по 20-дюймовым литым дискам, рейлингам на крыше, хромированным вставкам на дверных ручках и раздвоенной выхлопной системе с четырьмя патрубками. Задние фонари в этой версии получили динамические указатели поворота.

Фото: Автоновости Дня

Сиденья в исполнении «Техно» полностью обиты экокожей. Передние кресла получили вентиляцию, водительское дополнительно оснащено двухпозиционной регулировкой поясничной поддержки, а пассажирское регулируется электроприводом в четырёх направлениях.

В топовой версии особое внимание уделено комфорту пассажиров второго ряда. Для них предусмотрены центральный подголовник и подлокотник с подстаканниками.

Атмосферная подсветка с сетчатым рисунком в боковых воздуховодах визуально увеличивает объём салона. Двухслойные передние боковые стёкла способствуют улучшению шумоизоляции, а система контроля качества воздуха с функцией ионизации отвечает за микроклимат в салоне.

Передние ремни безопасности в «Техно» регулируются по высоте, а солнцезащитные козырьки получили подсветку. Аудиосистема SONY с восемью динамиками отвечает за звук. На центральной консоли расположена площадка для беспроводной зарядки смартфона.

В этой комплектации набор систем помощи водителю расширен ассистентами контроля пространства сбоку и позади автомобиля. Система мониторинга слепых зон предупреждает о машинах, которые сложно заметить в зеркалах. Ассистент перестроения информирует об автомобилях, быстро приближающихся по соседней полосе, а функция предупреждения при открытии двери подаёт сигнал о приближении другого участника движения сзади. Кроме того, предусмотрена система предупреждения о столкновении сзади. Число парковочных датчиков увеличено: к трём задним добавлены два передних.

К российским климатическим условиям UNI-Z подготовлен уже в начальной комплектации «Люкс». Помимо климат-контроля, она включает подогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, причём нагреваются и подушка, и спинка. На втором ряду подогреваются подушки сидений. В зимний пакет также входят пятилитровый бачок для стеклоомывающей жидкости и дистанционный запуск двигателя с ключа, позволяющий прогреть автомобиль до посадки водителя.

«Серия UNI занимает важное место в продуктовой стратегии Changan в России, и UNI-Z дополняет её моделью с ярким спортивным характером. При подготовке кроссовера к выходу на рынок мы стремились к тому, чтобы выразительный дизайн подкреплялся продуманным оснащением, отвечающим ожиданиям российских покупателей уже в стартовой версии. Уверен, что UNI-Z найдёт своих владельцев по всей стране и укрепит позиции бренда в сегменте городских кроссоверов», – отметил президент Changan Eurasia Сунь Цзэцзюнь.

В октябре концерн Changan начал поставлять в Белоруссию широкий ряд моделей, выпускаемых калининградским заводом «Автотор». Представители компании отмечали, что локализованные модели бренда получат на местном рынке «очень привлекательные цены» и адаптацию к белорусским условиям эксплуатации.

Автор: Иван Бахарев