Палоу не ожидал, что станет самым быстрым на тестах Indy NXT

Алекс Палоу, возможно, из любопытства вышел на тесты Indy NXT — американской молодёжной серии, которая считается ступенью перед IndyCar. Однако испанец выполнял задачу Chip Ganassi Racing: команда хотела оценить возможности машины Indy NXT.

Пятикратный чемпион IndyCar ожидаемо оказался быстрее остальных участников тестов, которые проходили на дорожной трассе автодрома в Индианаполисе.

При этом гонщик Chip Ganassi Racing впервые сел за руль машины с 2-литровым 450-сильным двигателем AER P63. Этот мотор производится компанией Advanced Engine Research совместно с Mazda.

По итогам первого дня действующий чемпион IndyCar формально числился новичком: напротив его фамилии в протоколе стояла буква R, то есть Rookie. «Новичок» Палоу проехал лучший круг за 1:14,505 и более чем на три десятых секунды опередил гонщика, показавшего второе время.

«Ощущения странные, но приятные, – прокомментировал Алекс. – Странновато быть новичком, но я действительно новичок, ведь раньше мне никогда не доводилось пилотировать эту машину. Думаю, многие думают, что здесь, как и в других видах спорта, ты переходишь на более низкую ступень и сразу всех явно превосходишь. Это довольно непросто, и я не ожидал, что покажу лучшее время.

Но мне нравится пилотировать любую технику. Разумеется, эта машина отличается от тех, к которым я привык, но она позволяет многому научиться. Эти молодые гонщики очень быстро едут на таких машинах, но любой день на гоночной трассе идёт мне на пользу.

Конечно, я бы не стал участвовать в гонках Indy NXT, но поработать на тестах готов всегда».