Палмовски присоединилась к молодёжной программе Red Bull

Алиша Палмовски досрочно завоевала титул в женской F1 Academy на этапе в Остине, после чего официально вошла в молодёжную программу Red Bull. В течение предыдущих двух лет британская гонщица представляла другую структуру австрийского концерна — Red Bull Racing Academy Programme, работавшую исключительно с женской гоночной серией.

В 2027 году Палмовски продолжит карьеру в европейской Формуле Regional (FREC). Она будет выступать за Rodin Motorsport, сохранив поддержку Red Bull и продолжив развитие в рамках молодёжной программы компании.

Лоран Мекис, руководитель Red Bull Racing: «Мы очень рады, что Алиша остаётся в семье Red Bull, и мы продолжим работать вместе. За последние два сезона она добилась огромного прогресса как на трассе, так и за её пределами. Несмотря на прессинг, связанный со статусом фаворита перед началом сезона, она стабильно показывала высокий уровень и в итоге уверенно выиграла титул.

Мы понимаем, насколько важна F1 Academy для молодых гонщиц, поскольку эта серия помогает им развиваться и показывать свои способности. В Red Bull всегда очень серьёзно относились к этой задаче, и теперь Алиша продолжит развиваться в нашей молодёжной программе.

Мы с нетерпением ждём возможности поддержать её в следующем году, когда она будет бороться с другими талантливыми гонщиками и гонщицами в европейской Формуле Regional».

Алиша Палмовски: «Я очень рада, что продолжу свой путь вместе с Red Bull. Меньше двух лет назад я присоединилась к этой команде совсем юной девушкой, которая мечтала воплотить свои мечты в жизнь. Победа в чемпионате в Остине, когда рядом были моя семья и многие представители Red Bull, казалась чем-то невероятным. Я никогда не забуду тот уик-энд.

За последние два сезона я очень многому научилась и как гонщица, и как человек. Поддержка со стороны Campos Racing, Red Bull и F1 Academy была невероятной. Чтобы добиться этого результата, пришлось много работать, и я понимаю, что впереди ещё немало работы. Но осознание того, что в Red Bull верят в меня, придаёт уверенности и помогает лучше понимать, куда двигаться дальше.

В следующем сезоне меня ждут новая серия, новая команда и возможность проверить себя на новом уровне. Переход на следующую ступень в «формулах» всегда был моей целью, и я очень благодарна за возможность выступать в Формуле Regional за Rodin Motorsport. Я с нетерпением жду начала сезона».