Палмер: в Мехико автомобили постоянно находятся на грани возможностей

Бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер рассказал об особенностях трассы в Мехико и сложностях, с которыми сталкиваются пилоты на автодроме имени братьев Родригес.

Джолион Палмер: «В разрежённом воздухе автодрома имени братьев Родригес машинам всегда не хватает прижимной силы и стабильности, здесь они постоянно находятся на грани потери сцепления.

В начале круга несколько зон интенсивного торможения, на среднем секторе машина всегда ведет себя нестабильно из-за нехватки прижимной силы. Нужно заранее рассчитать, насколько активно вы можете атаковать поребрик. Если заехать на него слишком сильно, это может серьёзно дестабилизировать машину.

Последний сектор — это настоящий квест, а на стадионе машина кажется слишком медленной. Предпоследний правый поворот может показаться лёгким, но именно здесь легче всего попасть в аварию из-за низкого сцепления и близко расположенной стены».