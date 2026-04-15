Продажи автомобилей Chery в России обвалились в 8 раз — рекордный спад

По итогам первого квартала 2026 года продажи новых автомобилей Chery на российском рынке существенно снизились. Как сообщает издание «Автоновости дня» со ссылкой на информацию, опубликованную автоэкспертом Сергеем Целиковым в своем Telegram-канале, число реализованных машин за три месяца составило 3 265 экземпляров. Это в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда дилеры успели продать 25 757 автомобилей китайской марки.

Однако, несмотря на столь заметное сокращение показателей именно по Chery, совокупная статистика оказалась более оптимистичной благодаря российскому бренду Tenet. По данным эксперта, дилеры реализовали за первый квартал 27 863 автомобиля Tenet. Примечательно, что модели этой марки — кроссоверы T4, T7 и T8 — практически повторяют по конструкции машины Chery.

Объединив показатели продаж Chery и Tenet в период с января по март 2026 года, суммарный результат достиг 31 128 автомобилей. Для сравнения, годом ранее на рынке присутствовали только автомобили Chery, и общие продажи были ниже. Таким образом, общий прирост составил 21%. По мнению Сергея Целикова, с учетом того, что весь российский рынок новых автомобилей увеличился за это же время на 7,3%, такой результат можно назвать весьма успешным.

Ранее в «Автоновостях дня» отмечалось, что импорт новых Chery в Россию практически прекратился. В январе и феврале 2026 года в страну было ввезено лишь 41 новое транспортное средство этой марки. Для сравнения, в первые два месяца предыдущего года Россия импортировала 4 200 автомобилей Chery, что в сто раз больше нынешних объемов.

Автор материала: Иван Бахарев