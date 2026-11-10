Автомобили какого бренда почти исчезли с российского рынка: продажи упали в 30 раз

Запас еще не реализованных кроссоверов XCite, произведенных на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, по всей России составляет не более 200 автомобилей. Как сообщил автоэксперт Сергей Целиков, в октябре продажи XCite в годовом выражении упали в 30 раз.

Согласно его данным, в октябре нынешнего года на учет поставили 56 новых автомобилей XCite. Для сравнения, в октябре 2025-го россияне зарегистрировали 1687 таких кроссоверов. За 10 месяцев 2026 года марка продала 1121 машину — на 89% меньше результата за январь-октябрь прошлого года, когда было реализовано 11,1 тыс. новых «Иксайтов».

«Всего от начала продаж реализовано уже 19,5 тысяч автомобилей XCite. Сопоставляя с объемами производства, можно сделать вывод, что товарный сток не превышает 200 экземпляров на всю страну», — отметил Сергей Целиков.

Производство кроссоверов XCite на «Автозаводе Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan) продолжалось с апреля 2024-го по май 2025 года. При этом гендиректор предприятия Иван Миронов ранее отмечал, что бренд не прекращает существование: при улучшении ситуации на рынке выпуск автомобилей может возобновиться.

В линейку XCite входят два кроссовера. Пятиместный X-Cross 7 является аналогом китайской модели Chery Tiggo 7 Pro образца 2019—2020 годов, а семиместный X-Cross 8 построен на базе Chery Tiggo 8.

X-Cross 7 во всех комплектациях получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с., вариатор и передний привод. X-Cross 8 оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, семиступенчатым «роботом» и передним либо полным приводом в зависимости от версии.

Ранее Сергей Целиков представил рейтинг самых продаваемых новых российских автомобильных брендов по итогам девяти месяцев. XCite, который уходит с рынка, вошел в десятку, тогда как первое место занял Tenet.

До этого автоэксперт сообщил о нормализации запасов автомобилей у российских дистрибьюторов и дилеров. В числе других тенденций Сергей Целиков выделил увеличение доли кроссоверов и внедорожников в продажах.

Автор: Иван Бахарев