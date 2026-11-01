Импорт подержанных дизельных автомобилей в Россию обрушился в 17 раз, установив антирекорд

За январь–сентябрь 2026 года в Россию ввезли 16,2 тыс. дизельных легковых автомобилей старше трёх лет. Это на 60% меньше показателя за аналогичный период 2025-го. Годом ранее объём поставок превышал 40 тыс. машин, сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, основным фактором снижения стал новый порядок применения льготного утилизационного сбора. Ограничение для автомобилей мощностью 160 л. с. действует с 1 декабря 2025 года. Кроме того, каналы поставок подержанных автомобилей сместились в сторону Китая, где дизельные легковые модели встречаются реже.

Сильнее всего сокращение затронуло автомобили с мощными двигателями. За девять месяцев импорт подержанных дизельных машин мощностью до 160 л. с., напротив, увеличился на 114% — с 6657 до 14 256 единиц. Поставки автомобилей мощностью свыше 160 л. с. сократились примерно в 17 раз — с 33,6 тыс. до менее чем 2 тыс. автомобилей.

Изменилась и структура спроса на отдельные модели. В 2025 году десятку лидеров по объёму ввоза дизельных автомобилей с пробегом составляли:

Hyundai Palisade; Kia Carnival; Kia Sorento; BMW X5; Kia Mohave; Hyundai Santa Fe; Toyota Land Cruiser Prado; BMW X6; Mazda CX-3; BMW 5-й серии.

Как отметил Целиков, девять моделей из этого списка резко подорожали, поскольку перестали соответствовать условиям льготного утильсбора. Исключением стала Mazda CX-3, которую поставляют из Японии с правым рулём.

По итогам января–сентября 2026 года первое место в рейтинге заняли Mazda CX-3 и Mazda CX-30. По словам аналитика, обе модели преимущественно ввозятся в праворульном исполнении. В первую «десятку» также вошли Volkswagen Tiguan, Peugeot 5008, BMW X1, Peugeot 3008, Renault Megane, Kia Seltos, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLB.

Таким образом, на фоне общего снижения импорта спрос сместился в сторону менее мощных дизельных автомобилей. При этом выбор новых моделей, соответствующих порогу до 160 л. с., остаётся ограниченным.

По оценке Целикова, за девять месяцев 2026 года объём альтернативного импорта автомобилей с двигателями мощностью менее 160 л. с. составил лишь около 500 единиц. Специалист заключил, что найти за рубежом новую дизельную модель, подходящую под условия льготного утильсбора, стало крайне сложно.

С 1 декабря 2025 года в России действует новый порядок расчета утильсбора. Его размер зависит не только от возраста ввозимого автомобиля и объема двигателя, но и от мощности последнего. Льготные ставки для физлиц сохраняются, однако воспользоваться ими могут только владельцы машин мощностью менее 160 л. с. При ввозе «на себя» автомобиля мощнее 160 л. с. утильсбор рассчитывается по коммерческой ставке.

Ранее Минпромторг сообщил, что 1 января 2027 года ставки утильсбора в России снова вырастут на 10–20% в зависимости от типа транспортного средства. Это станет очередным плановым «шагом» долгосрочной индексации, график которой утвердили в 2024 году.

Автор: Иван Бахарев