Новости

Планы ROX Motor до 2028 года представлены

ROX Motor объявила планы расширения дилерской сети и запуска новых моделей, включая внедорожник ROX Adamas, на российском рынке к 2026 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2025, 17:11·2 мин
Фото: Autostat.ru

Компания ROX Motor провела вторую по счету дилерскую конференцию, посвященную дальнейшему развитию бренда в России. Об этом сообщили представители пресс-службы Sinomach Auto.

В рамках мероприятия руководство ROX Motor обозначило основные цели на ближайшее время. К концу следующего года компания намерена расширить дилерскую сеть до 45 партнеров. Кроме того, планируется увеличить объем продаж автомобилей до 5 тысяч единиц.

На встрече были также озвучены планы по постепенному выводу новых моделей как на российский, так и на мировой рынки до 2028 года. Директор по маркетингу и PR ROX Motor Алексей Кожухов отметил, что уже в следующем году стартуют продажи внедорожников ROX с российскими VIN-номерами. Кроме того, в первом квартале 2026 года компания готовит запуск новой версии ROX Adamas, которая станет модернизацией модели ROX 01.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что Adamas получит обновленный дизайн отдельных элементов экстерьера и интерьера. В гамме появятся два новых цвета как для кузова, так и для салона. Среди технических новинок — новая операционная система, боковые подушки безопасности для второго ряда сидений и доводчики дверей. Кроме того, автомобиль будет оснащен пневмоподвеской, усовершенствованным ДВС-генератором и модернизированной защитой батареи.

На сегодняшний день российским покупателям доступна только одна модель бренда — внедорожник ROX 01. Однако с выходом Adamas текущая версия останется в линейке как более доступная по цене альтернатива.

Источник

