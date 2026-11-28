Шинники Pirelli проанализировали результаты пятничных тренировок на трассе в Катаре и подтвердили свои ожидания относительно повышенного износа и деградации резины.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Вновь подтверждается, что трасса в Катаре – одна из тех, где шины работают с максимально высокими нагрузками. Имитации гонки, которые команды проводили на тренировках, особенно во второй сессии, подтвердили наши ожидания в плане износа и деградации резины.

Особенно очевидным были признаки гранулирования на передней левой шине – грязная поверхность асфальта и высокий уровень аэродинамической нагрузки это усугубляли. Такие явления только усиливают износ, причём на некоторых шинах его степень была очень высокой.

При таком развитии событий бережное обращение с резиной становится ещё более важным фактором, который может повлиять на результат воскресной гонки.

Деградация, связанная с нагрузками на высоких скоростях, также весьма значительная, особенно на передней оси. Даже без тех ограничений по числу кругов на одном комплекте, что действуют в этот уик-энд во избежание нарушения целостности шин, тактика двух пит-стопов представляется наиболее предпочтительной.

Резина состава Soft сохраняет статус наиболее конкурентоспособной на одном быстром круге, хотя некоторым командам не удалось полностью раскрыть её потенциал. Жёсткие шины применяли лишь некоторые команды, однако они продемонстрировали стабильную и эффективную работу.

По этой причине у команд, сохранивших по два комплекта резины состава C1, выбор тактических схем на гонку может быть особенно интересным».