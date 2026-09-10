Беспроводные обновления автомобилей — это удобно, но лучше сразу всё сделать правильно.

Покупка нового автомобиля требует немалого терпения. Сначала приходится изучать обзоры и новости, чтобы составить список подходящих моделей. Затем — общаться с продавцами или лизинговыми компаниями, проходить тест-драйвы и ждать неделями или даже месяцами, пока автомобиль наконец не доставят.

Впрочем, сегодня терпение может понадобиться и после того, как машина окажется у владельца, поскольку производители продолжают дорабатывать свои модели с помощью обновлений «по воздуху» (OTA).

Раньше для улучшения автомобиля компаниям приходилось выпускать обновление модельного года или проводить рестайлинг в середине жизненного цикла. Однако многие современные машины фактически представляют собой смартфоны на колёсах. Автопроизводители могут обновлять программное обеспечение, совершенствовать системы и добавлять новые функции без визита владельца в дилерский центр.

Пионером такого подхода стала Tesla, а теперь обновлениями OTA пользуется практически весь рынок. Недавно Lotus с помощью такого обновления добавила электромобилям Emeya и Eletre саундтрек с ‘performance-inspired’ звучанием, функции полуавтономного вождения и усовершенствованную систему контроля усталости водителя.

Подобная практика заслуживает поддержки: расширение возможностей автомобиля выгодно покупателям. Перспектива того, что машина будет становиться лучше с возрастом, выглядит привлекательной. Однако складывается впечатление, что некоторые компании выводят новые модели на рынок до их полной готовности, рассчитывая, что ‘fix things later’.

Недолго просуществовавший стартап по выпуску электромобилей Fisker столкнулся с последствиями такого подхода. Компания выпустила свою единственную модель Ocean, хотя автомобиль страдал от серьёзных программных ошибок, которые устранили уже слишком поздно.