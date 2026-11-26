Водители старше 70 лет могут лишиться прав, если не пройдут обязательную проверку зрения раз в три года. Такие меры Government готовит в рамках планов, ранее представленных в новой Road Safety Strategy.

Ответ Government на результаты консультации ожидается в ближайшие несколько недель. Согласно возможным изменениям, пожилым автомобилистам придется проходить проверку зрения раз в три года, а возможно, и когнитивные обследования. Их результаты будут передаваться в DVLA, которая получит право отзывать водительские удостоверения у тех, кто не соответствует установленным законом требованиям.

“We recognise the importance of driving for older people’s independence but need to balance this with our priority to keep everyone safe on our roads and avoid tragic accidents,” представитель Department for Transport заявил.

“Mandatory eye tests for drivers over 70 as part of our Road Safety Strategy are one way to do this. We are carefully reviewing consultation results,” представитель продолжил. “Older drivers who are fit to drive and have good enough vision have nothing to worry about, and we hope to set out next steps soon.”

В настоящее время DVLA требует, чтобы водители в UK могли прочитать номерной знак с расстояния не менее 20 метров. Однако за исключением экзамена на вождение обязательной проверки зрения для автомобилистов нет. Если у человека развивается заболевание, способное повлиять на зрение во время управления автомобилем, он должен сообщить об этом в DVLA, после чего его направят на обследование.

При этом система основана на самостоятельном информировании. Это означает, что некоторые водители могут не сообщить о проблеме и продолжить управлять автомобилем с потенциально опасным нарушением зрения.