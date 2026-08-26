У более чем 25 тысяч электромобилей в Великобритании выявлена проблема с аккумуляторами, ограничивающая запас хода и скорость зарядки.

Примерно один из 85 электромобилей имеет дисбаланс ячеек аккумулятора. Он способен повлиять на запас хода и возможность зарядки, а его устранение может обойтись в тысячи. С учётом того, что на дорогах находится значительно более двух миллионов электромобилей, проблема потенциально может затронуть свыше 25,000 машин в Великобритании.

Диагностические данные, полученные более чем у 1,000 подержанных электромобилей, показывают: у подавляющего большинства таких машин аккумулятор хорошо сбалансирован. Медианная разница между максимальным и минимальным напряжением ячеек составляет всего восемь милливольт (mV). Однако Generational, проводившая исследование, утверждает, что примерно у одного из 85 автомобилей дисбаланс превышает 50mV — это может указывать на более серьёзные проблемы.

“Cell imbalance problems are often imperceptible, while the battery is developing a fault that could affect range, charging or value later on,” said Generational’s CEO, Oliver Phillpott.

Базирующаяся в Лондоне компания утверждает, что её диагностическое оборудование подключается к бортовому диагностическому разъёму (OBD) автомобиля и позволяет проверить отдельные ячейки, чтобы получить общую оценку состояния аккумулятора. При этом Generational заявляет, что в as many as one in 200 cars выявлен серьёзный дисбаланс свыше 100mV. Он может не только сократить запас хода или сделать его менее предсказуемым, но и вызвать проблемы при зарядке. Кроме того, система управления аккумулятором способна ограничить общую производительность автомобиля, чтобы защитить повреждённые ячейки.