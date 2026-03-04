Отмар Сафнауэр назначен руководителем Van Amersfoort Racing

Отмар Сафнауэр, ранее возглавлявший команды Racing Point, Aston Martin и Alpine, официально назначен исполнительным директором и управляющим партнером Van Amersfoort Racing. На новой должности ему предстоит курировать выступления коллектива в молодежных чемпионатах, в том числе в престижных сериях Формула 2 и Формула 3.

В официальном заявлении Отмар Сафнауэр отметил, что высоко ценит репутацию Van Amersfoort Racing, известной своими успехами в развитии молодых пилотов и достижениями на гоночных трассах различных уровней. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с руководством команды и всю ее структуру, а также подчеркнул стремление вывести Van Amersfoort Racing на новые высоты.

По словам руководителя Van Amersfoort Racing Брэда Джойса, который ранее работал с Сафнауэром в Force India, приход опытного специалиста должен значительно усилить позиции коллектива. Джойс подчеркнул, что лидерские качества и взгляд со стороны, которые привнесет Сафнауэр, окажут значительное влияние на дальнейшее развитие команды и реализацию ее долгосрочных целей.