Отмар Сафнауэр: «Джереми Кларксон – человек слова!»

Отмар Сафнауэр, бывший руководитель коллектива Alpine F1, вспомнил о курьёзном случае, связанном с Джереми Кларксоном — известным британским телеведущим и ярым болельщиком Формулы 1.

Особое отношение Кларксон испытывает к заводской команде Renault, поскольку база Alpine располагается в Энстоуне, по соседству с его собственной фермой. Этой ферме уже более пяти лет посвящён успешный документальный сериал, вышедший на экраны в пяти сезонах. Учитывая популярность, объявлен и шестой сезон, который с нетерпением ждут зрители по всему миру.

История, о которой идёт речь, произошла после Гран При Монако в 2023 году. В своё время об этом инциденте уже писали, однако теперь Сафнауэр, принимавший непосредственное участие, поведал некоторые новые детали.

В день гоночного уик-энда Кларксон пообещал: если кто-либо из гонщиков Alpine F1 попадёт на подиум в Монако, каждый сотрудник коллектива получит по упаковке пива Hawkstone, сваренного на его собственной пивоварне. На тот момент казалось, что вероятность выполнения обещания минимальна — ведь Пьер Гасли и Эстебан Окон на первых пяти этапах сезона редко оказывались даже в конце первой десятки.

Тем не менее, Эстебан Окон в Монако сумел удивить: он занял третье место в квалификации, более тридцати кругов удерживал позади Карлоса Сайнса из Ferrari, а после пит-стопов вновь занял третью позицию и финишировал третьим. Победу одержал Макс Ферстаппен, вторым стал Фернандо Алонсо. Для Окона этот подиум был лишь третьим в его карьере, и радость пилота оказалась особенно яркой в сравнении с чемпионами.

«Эстебан поднялся на подиум в Монако, а во время той гонки Джереми Кларксон сказал: "Если мои соседи финишируют в первой тройке, я выдам каждому по упаковке пива Hawkstone!" – вспоминал Сафнауэр, выступая в подкасте High Performance. – В итоге он приехал к нам на тракторе Lamborghini с огромным прицепом, доверху загруженным пивом».

По словам Сафнауэра, всё происходило прямо на улице у заводской базы. Сотрудники собрались вместе, установили аппаратуру для аудио, микрофон оказался в руках Окона, а сам Сафнауэр стоял рядом с Кларксоном.

Кларксон, как отмечает бывший руководитель Alpine, сдержал слово: вместе с Калебом Купером, ещё одним героем его шоу, телеведущий вручил пиво всем 875 сотрудникам команды. Продукция Hawkstone изготавливается в Оксфордшире, неподалёку от базы коллектива.

В тот день Эстебан Окон выразил признательность: "Я хочу от души поблагодарить Джереми Кларксона не только за то, что он угостил каждого из нас пивом, но потому что он держит своё слово!"

Ответ Кларксона прозвучал весьма характерно: "Это потому, что я не француз!" — выкрикнул телеведущий в ответ.

Сегодня Сафнауэр уже не связан ни с Alpine, ни с Формулой 1, но Кларксон по-прежнему поддерживает тёплые отношения с командой. Более того, чуть более месяца назад стало известно, что его ферма начала поставлять в Энстоун продукты собственного производства.