Как появилось название “Фура” для большого грузовика

Слово «фура» прочно закрепилось в повседневной речи. Однако далеко не все задумываются о его происхождении. Этому вопросу посвятили материал журналисты портала Auto.mail.ru.

Откуда появилось слово

Немецкое слово «Fuhre» возникло задолго до появления автомобилей. Во времена гужевого транспорта так называли возы и подводы, предназначенные для перевозки грузов. Позже термин вышел за пределы нынешней Германии, а с появлением грузовиков, выполнявших аналогичную функцию, стал использоваться и для их обозначения.

С телегами был связан и термин «Fuhrmann» — так называли людей, которые ими управляли. Это слово также распространилось за пределами Германии, в том числе в западных, юго-западных и северо-западных регионах российской империи. Оно стало основой для появления фамилий Фурман и Фурманов.

Что обозначает синяя табличка TIR

На отдельных фурах можно заметить синюю табличку или наклейку с аббревиатурой TIR. Она указывает на то, что автомобиль перевозит груз за границу по специальной схеме. Расшифровывается аббревиатура как «Transports Internationaux Routiers», что означает «Международные автомобильные перевозки».

Фото: Carsweek.ru

Эта система основана на международных договоренностях, призванных упростить перевозку грузов через границы. Сначала груз осматривают и оформляют необходимые документы, после чего прицеп пломбируют. На границе в таком случае достаточно проверить бумаги и убедиться, что пломба не повреждена, без проведения полноценного досмотра.

Подобный порядок облегчает работу всех участников перевозки. Дальнобойщику не приходится проводить дни в ожидании пограничного контроля, груз быстрее и в сохранности прибывает к адресату, а таможенникам не нужно проверять каждый ящик — они ориентируются на документы и состояние пломб. При этом знак TIR не дает преимущества при пересечении границы, а лишь ускоряет процедуру за счет предварительной подготовки.

Табличка TIR не ограничивает передвижение автомобиля по обычным дорогам и не мешает ему заезжать в населенные пункты по пути к складу. Она лишь сообщает, что внутри находится международный груз.

Система действует на основании Carnet TIR, или МДП. Это международный документ, в котором указаны сведения о товаре, маршруте и пломбах. Его оформляют во время погрузки, а на границе проверяет таможенный инспектор. При этом знак TIR не гарантирует на 100%, что груз не вскроют. Как правило, этого не происходит, однако таможенники вправе провести вскрытие, если у них возникнут подозрения.

В основе TIR лежит конвенция, подписанная в Женеве в 1975 году. Ее правила действуют в Европе, Северной Азии, Северной Америке, а также в части стран Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.

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Фото: Авто Mail