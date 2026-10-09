Как появилось название “Фура” для большого грузовика

Слово «фура» прочно закрепилось в повседневной речи. Однако далеко не все задумываются о его происхождении. Этому вопросу посвятили материал журналисты портала Auto.mail.ru.
Откуда появилось слово
Немецкое слово «Fuhre» возникло задолго до появления автомобилей. Во времена гужевого транспорта так называли возы и подводы, предназначенные для перевозки грузов. Позже термин вышел за пределы нынешней Германии, а с появлением грузовиков, выполнявших аналогичную функцию, стал использоваться и для их обозначения.
С телегами был связан и термин «Fuhrmann» — так называли людей, которые ими управляли. Это слово также распространилось за пределами Германии, в том числе в западных, юго-западных и северо-западных регионах российской империи. Оно стало основой для появления фамилий Фурман и Фурманов.
Что обозначает синяя табличка TIR
На отдельных фурах можно заметить синюю табличку или наклейку с аббревиатурой TIR. Она указывает на то, что автомобиль перевозит груз за границу по специальной схеме. Расшифровывается аббревиатура как «Transports Internationaux Routiers», что означает «Международные автомобильные перевозки».
Эта система основана на международных договоренностях, призванных упростить перевозку грузов через границы. Сначала груз осматривают и оформляют необходимые документы, после чего прицеп пломбируют. На границе в таком случае достаточно проверить бумаги и убедиться, что пломба не повреждена, без проведения полноценного досмотра.
Подобный порядок облегчает работу всех участников перевозки. Дальнобойщику не приходится проводить дни в ожидании пограничного контроля, груз быстрее и в сохранности прибывает к адресату, а таможенникам не нужно проверять каждый ящик — они ориентируются на документы и состояние пломб. При этом знак TIR не дает преимущества при пересечении границы, а лишь ускоряет процедуру за счет предварительной подготовки.
Табличка TIR не ограничивает передвижение автомобиля по обычным дорогам и не мешает ему заезжать в населенные пункты по пути к складу. Она лишь сообщает, что внутри находится международный груз.
Система действует на основании Carnet TIR, или МДП. Это международный документ, в котором указаны сведения о товаре, маршруте и пломбах. Его оформляют во время погрузки, а на границе проверяет таможенный инспектор. При этом знак TIR не гарантирует на 100%, что груз не вскроют. Как правило, этого не происходит, однако таможенники вправе провести вскрытие, если у них возникнут подозрения.
В основе TIR лежит конвенция, подписанная в Женеве в 1975 году. Ее правила действуют в Европе, Северной Азии, Северной Америке, а также в части стран Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.
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Фото: Авто Mail