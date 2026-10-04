Стартовали предзаказы на китайский рамный пикап с расходом всего 2 л дизельного топлива на 100 км

Первый показ модели состоялся в конце лета 2025 года в Китае. Тогда пикап представили под названием Rely P3Z, также известным как KP31. Позже стало известно, что на китайском рынке автомобиль получит имя Rely Hi800.

Главной особенностью новинки стало звание первого в мире пикапа с полноценной дизельной гибридной силовой установкой. Поклонники Toyota могут вспомнить почти 3-х летний Hilux, однако это сравнение будет некорректным: у японской модели используется мягкий гибрид, а не подзаряжаемая система.

В дальнейшем Rely планируют вывести за пределы Китая. На мировых рынках пикап будет представлен под названием Chery Stockman, причем первой страной для его дебюта станет “фермерская” Австралия. Это может повысить шансы модели на успех за рубежом.

Технические особенности

Суммарная отдача 2,5 литровой турбированной дизель-гибридной установки достигает 476 лошадиных сил. Крутящий момент, особенно важный для пикапа, составляет 800 Нм.

Автомобиль получил фаркоп и способен буксировать груз массой около 3,5 т. Сзади установлена рессорная подвеска. По данным производителя, она позволяет перевозить в кузове до 1 тонны при стандартных размерах грузовой площадки — 1560 х 1560 х 600 мм.

Фото: Carsweek.ru

На одной электротяге пикап способен проехать до 100 км. При этом неизвестно, проводились ли расчеты с грузом или без него. В гибридном режиме для преодоления такого же расстояния автомобилю требуется всего 2 литра топлива.

Этот результат особенно впечатляет с учетом габаритов Стокмана. Длина пикапа составляет 5450 мм, ширина — 2010 мм, высота — 1390 мм, а колесная база достигает 3250 мм. Дорожный просвет в 247 мм должен помочь автомобилю преодолевать большинство неровностей и препятствий, в том числе за пределами австралийских дорог.

Для обеспечения заявленных внедорожных возможностей модель оснастили тремя блокировками дифференциала и системой помощи при прохождении сложных поворотов.

Интерьер

В распоряжении водителя находятся крупный сенсорный экран, современная приборная панель и проекционный дисплей на лобовом стекле. На центральном тоннеле разместили физические кнопки, несколько подстаканников, нишу для беспроводной зарядки смартфона и традиционный крупный селектор коробки передач, характерный для фермерской техники.

Фото: Carsweek.ru

Среди заявленных комфортных опций — вентиляция и обогрев сидений водителя и переднего пассажира, двухзонный климат-контроль, а также премиальная аудиосистема для любителей атмосферной езды.

Цена

Пока приобрести автомобиль непосредственно у дилера нельзя. С 1 октября принимаются только слепые предзаказы. Потенциальный покупатель вносит депозит в размере 1.000 австралийских долларов, что составляет примерно 60.000 руб, но окончательная стоимость машины ему неизвестна.

От сделки можно отказаться в любой момент и вернуть депозит без каких-либо штрафов. После официального объявления цены покупатели, которые сохранят намерение приобрести пикап, получат дополнительные бонусы.

В их число войдут бесплатное плановое обслуживание у официального дилера в течение 3-х лет, приоритетная доставка и карта номиналом 2.000 местных долларов. Эта сумма эквивалентна примерно 115.000 руб. и предназначена для использования в сети товаров для дома и сада Bunnings.

Соперники

Оценить стоимость Stockman в Австралии пока можно только приблизительно — на основе цен сопоставимых конкурентов. Как сообщает zr, ориентировочный диапазон составит от 55 до 68 тысяч австралийских долларов, или от 3,2 до 4 млн российских рублей.

Также вам может быть интересно: Chery презентовали свой новый iCaur V27 по цене от 2 350 000 рублей

Фото: Chery