Отечественный Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в сентябре

По итогам сентября кроссовер Tenet T7 стал лидером продаж в сегменте кроссоверов и внедорожников. Как передает «Российская газета» со ссылкой на «Автостат», за месяц реализовали 6 400 таких автомобилей.

Tenet T7 занял первое место в рейтинге, опередив китайский Haval Jolion. Продажи этой иномарки в сентябре составили 5 700 единиц.

Переднеприводный компакт-кросс Tenet T7 появился на российском авторынке в августе прошлого года. Модель предлагалась с одним мотором и двумя вариантами оснащения. В октябре 2025-го в продаже появился Tenet T7 с полным приводом.

Полноприводная версия разгоняется до сотни за 9,8 секунды, а ее максимальная скорость составляет 192 км/ч. Для переднеприводного Т7 указаны показатели 9,7 секунды и 190 км/ч соответственно.

Стоимость моноприводного Т7 находится в диапазоне от 2,5 - 2,7 млн рублей. Полноприводные версии оцениваются в 2,74 до 2,9 млн рублей.

Кроссовер оснащается 1,6-литровым 150-сильным турбомотором, который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Ранее стало известно, что кроссовер Tenet Plus L6 получит на российском авторынке полный привод и форсированный мотор. Ожидается, что новинка появится у дилеров до конца года.

Фото: Tenet