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Как санкции изменили российский автопром: отечественные производители заняли все ниши

Антон Алиханов сообщил об успехах российской автомобильной промышленности: производство восстановлено во всех востребованных классах, развивается робототехника.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.09.2026, 10:53·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил об успешном развитии российской автомобильной промышленности. По его словам, отечественные предприятия возобновили выпуск продукции во всех востребованных классах. Об этом министр рассказал в видеопоздравлении ко Дню машиностроителя.

Алиханов отметил, что в станкостроительной отрасли сейчас работают более 400 предприятий. В России освоено производство всех основных типов промышленных роботов, а также создано восемь центров робототехники. Параллельно продолжается развитие серийного производства гражданских самолётов.

«Именно профессионализм, ответственность и упорный труд машиностроителей позволяют воплощать эти возможности в конкретные результаты и двигаться вперёд», — подчеркнул Антон Алиханов.

Ранее Антон Алиханов призвал «АвтоВАЗ» расширить модельный ряд и заявил о готовности министерства поддержать запуск новых проектов. По словам министра, опыт команды, занимавшейся LADA Azimut, будет полезен при создании следующих моделей.

Серийный выпуск нового кроссовера LADA Azimut стартовал на «АвтоВАЗе» в минувшую пятницу, 25 сентября. Автомобиль стал революционным для компании: он получил полностью оригинальный дизайн и уникальное для марки LADA оснащение.

Также сообщалось, что Россия нашла новых технологических партнёров для всех 13 автозаводов, ранее оставленных иностранными производителями. Антон Алиханов уточнял, что при передаче этих площадок удалось сохранить контроль за российскими бенефициарами.

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Lada (1084)Автоваз (730)

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