От УАЗа до Changan: какие автомобили подорожали и подешевели, а какие компании отменили скидки

Автоэксперт Олег Мосеев изучил дилерские прайс-листы за прошедшую неделю. Как сообщает портал Auto Mail, в них обнаружилось несколько заметных изменений, причем часть из них оказалась негативной.

В числе неутешительных новостей — подорожание моделей УАЗ 2026 года на 80 000 рублей. Изменение затронуло версии Хантер «Классик» и «Экспедиция», а также «Патриот» и «Пикап».

Компания Foton тоже пересмотрела цены. Tunland G9 в премиум-комплектации стал дороже на 100 000 рублей. Кроме того, для моделей V7 и V9 сократили скидки: в зависимости от комплектации уменьшение составило от 100 000 рублей, а для некоторых версий V9 достигло 400 000.

Фото: Carsweek.ru

Еще один отечественный бренд — «Москвич» — полностью отменил скидку в 260 000 рублей на свою 3 модель 2026 года выпуска.

Прекращение акций затронуло и ряд китайских автомобилей. В список вошли Changan CS75 Plus и UNI-K 2024 года, Jeland J6 2026-го, а также Jaecoo J6 и J7 2026 года, за исключением комплектации «Active».

При этом появились и положительные изменения. Так, Jetour Dashing в комплектациях Comfort и Prestige подешевел на 50–80 тысяч рублей. Для модели Т2 в версиях Премиум и Престиж установили скидку в размере 50 000.

Бренд Evolute объявил об акционном снижении цен на i-Joy — на 180-215 тысяч рублей — и i-Space — на 81 100–106 100 рублей. Voyah также пересмотрел скидочные условия для моделей 2025–2026 годов. Гибридный Dream теперь можно приобрести на 110 000 рублей дешевле, а Free Sport Edition — на 260 000 рублей.

Компания Soueast применила комплексный подход. Скидка на S06 Prestige уменьшилась до 30 000 рублей, однако общая стоимость всех комплектаций снизилась на 70 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Бренд UMO решил поддержать покупателей снижением стоимости моделей 2026 года во всех комплектациях. UMO 5 подешевела на 275 000−420 000 рублей, а 8-ка — на 225 000 рублей.

Рост цен на китайские автомобили может усилить интерес к отечественным машинам. Пока УАЗ повышает стоимость своих моделей, АвтоВАЗ сообщил о рекордном увеличении продаж Niva.

Фото: YouTube, rbk