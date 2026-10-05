От УАЗа до Changan: какие автомобили подорожали и подешевели, а какие компании отменили скидки

Автоэксперт Олег Мосеев изучил дилерские прайс-листы за прошедшую неделю. Как сообщает портал Auto Mail, в них обнаружилось несколько заметных изменений, причем часть из них оказалась негативной.
В числе неутешительных новостей — подорожание моделей УАЗ 2026 года на 80 000 рублей. Изменение затронуло версии Хантер «Классик» и «Экспедиция», а также «Патриот» и «Пикап».
Компания Foton тоже пересмотрела цены. Tunland G9 в премиум-комплектации стал дороже на 100 000 рублей. Кроме того, для моделей V7 и V9 сократили скидки: в зависимости от комплектации уменьшение составило от 100 000 рублей, а для некоторых версий V9 достигло 400 000.
Еще один отечественный бренд — «Москвич» — полностью отменил скидку в 260 000 рублей на свою 3 модель 2026 года выпуска.
Прекращение акций затронуло и ряд китайских автомобилей. В список вошли Changan CS75 Plus и UNI-K 2024 года, Jeland J6 2026-го, а также Jaecoo J6 и J7 2026 года, за исключением комплектации «Active».
При этом появились и положительные изменения. Так, Jetour Dashing в комплектациях Comfort и Prestige подешевел на 50–80 тысяч рублей. Для модели Т2 в версиях Премиум и Престиж установили скидку в размере 50 000.
Бренд Evolute объявил об акционном снижении цен на i-Joy — на 180-215 тысяч рублей — и i-Space — на 81 100–106 100 рублей. Voyah также пересмотрел скидочные условия для моделей 2025–2026 годов. Гибридный Dream теперь можно приобрести на 110 000 рублей дешевле, а Free Sport Edition — на 260 000 рублей.
Компания Soueast применила комплексный подход. Скидка на S06 Prestige уменьшилась до 30 000 рублей, однако общая стоимость всех комплектаций снизилась на 70 000 рублей.
Бренд UMO решил поддержать покупателей снижением стоимости моделей 2026 года во всех комплектациях. UMO 5 подешевела на 275 000−420 000 рублей, а 8-ка — на 225 000 рублей.
Рост цен на китайские автомобили может усилить интерес к отечественным машинам. Пока УАЗ повышает стоимость своих моделей, АвтоВАЗ сообщил о рекордном увеличении продаж Niva.
Фото: YouTube, rbk