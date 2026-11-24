По итогам десяти месяцев 2026 года сильнее всего среди премиальных автомобилей с пробегом снизились цены на модели Porsche и Hongqi. В «Авито Авто» сообщили ТАСС, что одновременно со снижением средней стоимости машин премиум-класса вырос спрос на них.

Средняя цена подержанных автомобилей Porsche уменьшилась на 13,3% и составила 10,3 млн рублей. Машины Hongqi, бренда, входящего в состав китайского концерна FAW, подешевели на 12,7% — до 3,3 млн рублей.

На третьем месте по темпам снижения стоимости оказался южнокорейский Genesis. Автомобили этой марки стали дешевле на 8,2%, а их средняя цена составила 4,1 млн рублей. Стоимость подержанных Exeed снизилась на 2,9%, до 2,4 млн рублей, Mercedes-Benz — на 2%, до 7,5 млн рублей.

Среди отдельных моделей наиболее заметно подешевел кроссовер Lexus RX. Его средняя стоимость сократилась на 9,9% и достигла 5,3 млн рублей.

Далее в рейтинге оказались две модели Exeed — купеобразный кроссовер RX и трехрядный флагманский кроссовер VX. В январе — октябре их средняя цена снизилась до 3 млн и 2,8 млн рублей соответственно.

Фото: Автоновости Дня

В перечень премиальных автомобилей с пробегом, которые подешевели сильнее всего, также вошли BMW X1 и рамный внедорожник Tank 500. Средняя стоимость BMW X1 составила 3,4 млн рублей, а цена Tank 500 снизилась до 4,5 млн рублей. Кроме того, заметное снижение показал Audi Q8: в среднем такие автомобили стоили 8,4 млн рублей.

По статистике сервиса «Авито Селект», средняя цена подержанного автомобиля премиум-класса в январе — октябре 2026 года составила 6 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель уменьшился почти на 2%.

За тот же период спрос на премиальные автомобили с пробегом вырос на 10%, сообщили в компании. Среди марок чаще всего выбирали Mercedes-Benz, BMW и Audi. В число наиболее востребованных моделей вошли BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класса и BMW X5.

Ранее аналитики назвали самые продаваемые автомобили с пробегом в России по итогам октября. Среди иномарок лидерство сохранила Kia Rio.