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Белоруссия — основной маршрут для ввоза премиальных иномарок: какие BMW, Mercedes и Porsche привозят россияне

Импорт автомобилей через Белоруссию в Россию за январь—август 2026 года сократился на 8,4%, до 16,4 тыс. машин: снизились поставки новых и подержанных авто.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
29.09.2026, 10:54·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

В январе—августе 2026 года в Россию через Белоруссию ввезли 16,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 8,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда импорт составил 17,9 тыс. шт. Как сообщил автоэксперт Сергей Целиков, снижение затронуло как новые автомобили, так и машины с пробегом.

Согласно данным из Telegram-канала аналитика, импорт новых автомобилей через Белоруссию за январь — август 2026-го уменьшился на 9,7% — до 8,5 тыс. штук. Объём поставок подержанных машин снизился на 7%, до 7,9 тыс.

В сегменте новых автомобилей через Белоруссию преимущественно поставляют дорогие европейские кроссоверы премиальных марок. В «пятёрку» наиболее востребованных моделей вошли Mercedes-Benz G-Class (819 шт.), BMW X5 (564 шт.), Land Rover Range Rover (539 шт.), BMW X7 (394 шт.) и Porsche Cayenne (386 шт.).

Ассортимент автомобилей с пробегом Сергей Целиков назвал значительно более широким и простым. В ТОП-5 по объёмам ввоза вошли Buick Encore и Peugeot 5008 — по 295 машин, Volkswagen Passat — 321, Peugeot 3008 — 250 и Renault Megan — 227.

Почти половина подержанных автомобилей, ввезённых через Белоруссию в 2026 году, оснащена дизельными двигателями. По информации Целикова, поставки таких машин выросли на 60%, тогда как импорт автомобилей с бензиновыми двигателями, напротив, сократился.

Среди новых автомобилей, импортированных в Россию через Белоруссию, доля машин с двигателями мощностью свыше 160 л. с. достигла 94%. В сегменте автомобилей с пробегом, по словам Целикова, на такие машины приходится менее 20% ввоза.

Ранее сообщалось, что в январе — августе текущего года импорт подержанных автомобилей из Японии в годовом выражении увеличился на 30,5%. Почти все эти машины были оснащены двигателями мощностью менее 160 л. с.

Кроме того, по итогам первых восьми месяцев 2026 года поставки автомобилей с пробегом из Южной Кореи сократились на 63% по сравнению с прошлым годом. Сергей Целиков связал это с изменением правил расчёта утильсбора.

До этого Сергей Целиков рассказал о разнонаправленной динамике импорта новых и подержанных легковых автомобилей в августе. На тот момент главной транзитной страной для поставок новых машин была Киргизия.

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