Главная Новости McLaren Оскар Пиастри о возвращении в тройку: «Я очень рад возвращению в тройку»
Новости

Оскар Пиастри о возвращении в тройку: «Я очень рад возвращению в тройку»

Оскар Пиастри квалифицировался третьим в Баку, повторив лучший результат сезона. Пилот McLaren удивлён прогрессом команды после неудачных тренировок.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.09.2026, 16:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри занял третье место в квалификации Гран-при в Баку, повторив свой лучший результат в нынешнем сезоне. Пилот McLaren признался, что не ожидал такого выступления после тренировочных заездов. Ландо Норрис показал пятый результат.

Оскар Пиастри (3-й): «У меня получился хороший круг – в квалификации нам удалось прибавить в скорости. Такое случается уже не в первый раз в этом сезоне.

В тренировках мы были в роли отстающих, но в квалификации удалось прибавить. На самом деле я довольно сильно удивился, когда после первой попытки в финале мы с Ландо оказались первым и вторым. Но, к сожалению, мы ничего не смогли противопоставить Джорджу.

Я доволен тем, как складывается уик-энд. На этой трассе никогда не бывает просто, особенно когда дует такой сильный ветер, как сегодня. Но я очень рад возвращению в первую тройку».

Новость дополняется

Источник

Ландо Норрис (369)Оскар Пиастри (316)McLaren (874)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация