Оскар Пиастри о возвращении в тройку: «Я очень рад возвращению в тройку»

Оскар Пиастри занял третье место в квалификации Гран-при в Баку, повторив свой лучший результат в нынешнем сезоне. Пилот McLaren признался, что не ожидал такого выступления после тренировочных заездов. Ландо Норрис показал пятый результат.

Оскар Пиастри (3-й): «У меня получился хороший круг – в квалификации нам удалось прибавить в скорости. Такое случается уже не в первый раз в этом сезоне.

В тренировках мы были в роли отстающих, но в квалификации удалось прибавить. На самом деле я довольно сильно удивился, когда после первой попытки в финале мы с Ландо оказались первым и вторым. Но, к сожалению, мы ничего не смогли противопоставить Джорджу.

Я доволен тем, как складывается уик-энд. На этой трассе никогда не бывает просто, особенно когда дует такой сильный ветер, как сегодня. Но я очень рад возвращению в первую тройку».

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