Оскар Пиастри прокомментировал результат: «Я доволен таким результатом»

Оскар Пиастри ошибся на решающем круге финала квалификации в Монце, заблокировав колёса перед первым поворотом. В результате австралийский гонщик McLaren показал третий результат. После сессии Пиастри отметил, что даже без ошибки его машине вряд ли хватило бы скорости для борьбы за поул.

Его напарник Ландо Норрис квалифицировался девятым. Однако из-за штрафа Кими Антонелли он начнёт гонку с восьмой позиции.

Оскар Пиастри (3-й): «Не думаю, что сегодня у нас была скорость для борьбы за поул. Первый круг в финале получился достаточно хорошим.

Перед финальной попыткой мне было интересно, кто первым выедет на пит-лейн, но никто не хотел. Я знал, что первому будет сложно, неправильно рассчитал торможение и заблокировал колёса.

Насыщенная квалификация, но хорошо, что у нас достойный результат. У меня уже давно не было подобных успехов, так что я доволен».

Новость дополняется