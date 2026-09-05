Главная Новости McLaren Оскар Пиастри прокомментировал результат: «Я доволен таким результатом»
Новости

Оскар Пиастри прокомментировал результат: «Я доволен таким результатом»

Оскар Пиастри заблокировал колёса в решающей попытке квалификации Гран-при Италии в Монце и занял третье место, признав нехватку скорости для поула
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.09.2026, 18:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри ошибся на решающем круге финала квалификации в Монце, заблокировав колёса перед первым поворотом. В результате австралийский гонщик McLaren показал третий результат. После сессии Пиастри отметил, что даже без ошибки его машине вряд ли хватило бы скорости для борьбы за поул.

Его напарник Ландо Норрис квалифицировался девятым. Однако из-за штрафа Кими Антонелли он начнёт гонку с восьмой позиции.

Оскар Пиастри (3-й): «Не думаю, что сегодня у нас была скорость для борьбы за поул. Первый круг в финале получился достаточно хорошим.

Перед финальной попыткой мне было интересно, кто первым выедет на пит-лейн, но никто не хотел. Я знал, что первому будет сложно, неправильно рассчитал торможение и заблокировал колёса.

Насыщенная квалификация, но хорошо, что у нас достойный результат. У меня уже давно не было подобных успехов, так что я доволен».

Новость дополняется

Источник

Ландо Норрис (354)Оскар Пиастри (312)McLaren (852)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация