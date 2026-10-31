Оскар Пиастри заявил: «Всё не так сложно, как я предполагал»

Оскар Пиастри завершил вторую тренировку Гран При Мехико на десятом месте. Пилот McLaren не считает результат тревожным: по его словам, часть времени была потеряна из-за собственных ошибок, тогда как автомобиль способен на более высокий темп.

Конкурентоспособность машины подтверждает второе место Ландо Норриса. В первой тренировке вместо действующего чемпиона мира выступал Леонардо Форнароли, показавший семнадцатый результат.

Оскар Пиастри (10-й): «Условия на трассе были действительно непростыми, но всё оказалось не настолько сложно, как я предполагал. В целом, тренировки прошли нормально, и если говорить о темпе, то мы выглядели вполне конкурентоспособными.

На мягких шинах во второй тренировке мне не удалось чисто проехать быстрый круг, но, судя по всему, у нас неплохой темп. Гонщики Ferrari выглядели очень быстрыми, что вполне ожидаемо на трассе такого типа. В целом, день для нас получился хорошим.

Я допустил пару ошибок по ходу быстрого круга, но исправив их, смогу показать гораздо лучший результат, так что это обнадёживает. Судя по сегодняшним результатам, опередить Ferrari в квалификации будет очень непросто. При этом во всём пелотоне очень плотная борьба, поэтому нам в квалификации нужно сделать всё идеально».