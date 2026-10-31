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Оскар Пиастри заявил: «Всё не так сложно, как я предполагал»

Оскар Пиастри объяснил десятое время во второй тренировке Гран При Мехико ошибками на быстром круге и оценил шансы McLaren в квалификации Формулы-1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2026, 03:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри завершил вторую тренировку Гран При Мехико на десятом месте. Пилот McLaren не считает результат тревожным: по его словам, часть времени была потеряна из-за собственных ошибок, тогда как автомобиль способен на более высокий темп.

Конкурентоспособность машины подтверждает второе место Ландо Норриса. В первой тренировке вместо действующего чемпиона мира выступал Леонардо Форнароли, показавший семнадцатый результат.

Оскар Пиастри (10-й): «Условия на трассе были действительно непростыми, но всё оказалось не настолько сложно, как я предполагал. В целом, тренировки прошли нормально, и если говорить о темпе, то мы выглядели вполне конкурентоспособными.

На мягких шинах во второй тренировке мне не удалось чисто проехать быстрый круг, но, судя по всему, у нас неплохой темп. Гонщики Ferrari выглядели очень быстрыми, что вполне ожидаемо на трассе такого типа. В целом, день для нас получился хорошим.

Я допустил пару ошибок по ходу быстрого круга, но исправив их, смогу показать гораздо лучший результат, так что это обнадёживает. Судя по сегодняшним результатам, опередить Ferrari в квалификации будет очень непросто. При этом во всём пелотоне очень плотная борьба, поэтому нам в квалификации нужно сделать всё идеально».

Источник

Оскар Пиастри (327)Haas F1 Team (440)

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