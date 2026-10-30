Оскар Пиастри предупредил: «Удержать Red Bull позади будет непросто»

За пять этапов до завершения сезона McLaren занимает четвёртую позицию в Кубке конструкторов, набрав столько же очков, сколько Red Bull Racing. В Мехико Оскар Пиастр отметил, что обойти соперников из Милтон-Кинса будет непросто. При этом в команде не намерены прекращать борьбу.

Оскар Пиастри: «Нам остаётся только продолжать бороться. Сейчас Red Bull удаётся выступать стабильнее, чем нам. Мы продолжаем улучшать машину, и многое ещё может измениться. В этом сезоне надёжность не раз становилась важным фактором, поэтому ещё будут возможности изменить ситуацию.

Нам нужно добиваться прибавки в скорости. Команда готовит ещё есть несколько обновлений машины, которые, надеюсь, помогут это сделать. Удержать Red Bull позади будет непросто, но мы готовы к этой борьбе».

Мехиканская трасса расположена выше всех над уровнем моря среди автодромов текущего сезона. По мнению Оскара, это может создать дополнительные трудности для работы турбины.

«Пока мы не знаем, как силовая установка поведёт себя в Мехико из-за большой высоты над уровнем моря, – продолжает австралийский гонщик McLaren. – Думаю, никто этого пока не знает. Одно можно сказать точно – условия для работы турбины здесь сложнее, чем на большинстве других трасс.

При этом конфигурация кольца довольно хорошо подходит нынешним силовым установкам. Здесь удачно сочетаются прямые и медленные повороты, поэтому с точки зрения скорости на прямых и использования энергии всё должно быть примерно как обычно. Но сколько энергии придётся тратить на компенсацию особенностей работы турбины, мы узнаем только в пятницу».