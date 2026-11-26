В прошлом сезоне Оскар Пиастри на протяжении долгого времени возглавлял чемпионат, поэтому от него ожидали высоких результатов и в нынешнем году. Однако адаптация к новым машинам пока даётся Оскару непросто.

Оскар Пиастри: «Сезон получился тяжёлым, совсем не таким, как я надеялся. Ярких моментов было совсем мало, и подиум в Лас-Вегасе – один из них.

С нетерпением жду этих двух последних гонок и надеюсь завершить сезон на более позитивной ноте. В межсезонье я буду много работать, чтобы начать следующий год с хорошего старта.

В прошлом я всегда хорошо выступал на этой трассе, мне всегда нравилось здесь выступать. Будет интересно проехать здесь на машинах нового поколения».