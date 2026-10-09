Оскар Пиастри: Итог соответствует нашим возможностям

Гонщики McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли четвёртое и пятое места соответственно в квалификации к спринту в Сингапуре. Австралиец положительно оценил результат сессии, тогда как действующий чемпион мира признал, что мог провести решающий круг лучше.

Оскар Пиастри (4-й): «Я вполне доволен результатом. Думаю, он более-менее отражает наши возможности. В уик-энд в формате со спринтом очень сложно выжать максимум из машины на одном круге, но на шинах Soft машина словно «ожила». На Medium мне было тяжелее, но после перехода на мягкие шины я был вполне доволен, так что неплохая попытка.

Для того, чтобы быстро ехать по сингапурской трассе, из машины буквально нужно всё выжимать. Но как только выросло сцепление с трассой после перехода на Soft, стало полегче, но при этом всё равно оставалось сложно».

Ландо Норрис (5-й): «Не думаю, что причина в том, что условия на трассе изменились во время моего решающего круга. Мне просто не удалось проехать его достаточно хорошо, так что никаких оправданий.

Проблема с топливной системой? Я пока не владею всей информацией – команда разбирается с вопросом.

В целом, всё не так и плохо. Судя по всему, нам удалось несколько сократить отставание от соперников, просто я недостаточно хорошо сделал свою работу».