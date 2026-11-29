Оскар Пиастри занял третье место в Катаре и во второй гонке подряд поднялся на подиум. Австралиец отметил, что удовлетворён результатом, поскольку McLaren не могла на равных соперничать с Mercedes.

Ландо Норрис стал пятым. Благодаря этому McLaren сравнялась с Red Bull Racing в борьбе за третью позицию в Кубке конструкторов.

Оскар Пиастри (3-й): «Третье место – лучший результат, на который мы могли сегодня рассчитывать, в этом нет сомнений. На самом деле ближе к финишу ситуация была напряжённой, поскольку на шинах Medium машина ехала отлично круга три, а потом Макс Ферстаппен начал постепенно сокращать отставание.

Так что да, я очень доволен. Мы продемонстрировали всё, что могли. Приятно снова оказаться на подиуме.

На первых кругах на трассе было много пенопластовых обломков или что-то типа того, и я просто надеялся, что среди них нет ничего твёрдого, и я не проколю шину. Всё обошлось, и старт удался.

Как только я поднялся на третье место, то понял, что для меня это максимум. Хотелось побороться с Кими Антонелли, когда он выехал из боксов, но фактически у нас не было для этого скорости».

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